GamersGlobal/RetroGamer auf der Gamescom 2024

Unser erster Gamescom-Stand

Teaser Von 21.8. bis 25.8. findet die Gamescom 24 in Köln statt – wir sind mit einem Stand dabei! Sucht und findet uns in Halle 10.2 an der hinteren Ecke der Retro-Area! Es gibt alte Spiele & neue Angebote.

Hagen Gehritz

Hardy Heßdörfer

Jörg Langer

Tom Schmitz

Sascha Fietz (schlammonster)

Oliver Grimm (euph)

Benjamin Gross (TheRaffer)

Hannes Hermann

Michael Kunert (Hermann Nasenweier)

Anspielstationen mit den Retro-Maschinen Amiga CDTV, PC Engine, Atari VCS, Amiga CDTV (Backup: SNES) – die Geräte stammen überwiegend von Michael Kunert.

Heft- und Aboverkauf Retro Gamer mit speziellem Messe-Angebot

Video-Reels zu allen "Verlagsobjekten" (besonders GamersGlobal.de)

Der gelb umrahmte Bereich ist die Retro Area, der dunkelgraue der Gemeinsschaftsstand mit zahlreichen Retro-Ausstellern. Das kleine gelbe Reckteck darin sind wir, GG/RG.

Auch in diesem Jahr findet wieder die Gamescom statt – und erstmals in ihrer Geschichte kann sie sich mit einem GamersGlobal/RetroGamer-Stand schmücken. Oder wir mit der Gamescom. Auf jeden Fall sind wir dabei! Wir, das sind aus der Redaktion/Autorenschaft ...... unterstützt von den folgenden freiwilligen Helfern und GG-Usern:Wir haben uns klar für Retro Gamer als "Hauptthema" für den Stand in der Retro-Area entschieden – über den wir auch die Kosten von über 10.000 Euro finanzieren. Aber natürlich wird auch GamersGlobal auf mehreren Werbeflächen auftauchen, und es wird ein Messeangebot zu GamersGlobal Premium geben.Unser Stand wird etwa 25 Quadratmeter haben und zu je etwa einem Drittel featuren:Am Stand werden mit einiger Wahrscheinlichkeit auch weitere Autoren vorbeisehen, die auf der Gamescom sind, nämlich Benjamin Braun, Michael Hengst, Paul Kautz, Nina Schild und Winnie Forster. Wir werden die gesamten fünf Tage vor Ort sein und überwiegend auch am Stand.Aufgebaut wird am Dienstag, abgebaut am Sonntagabend und ggf. noch Montagmorgen.Wir würden uns freuen, möglichst viele GamersGlobal-User erstmals oder erneut bei uns am Stand begrüßen zu dürfen! Und zwar in Halle 10.2 "hinten", neben der Retro-Bühne. Siehe diese Skizze: