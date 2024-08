Teaser Wer hat an der Uhr gedreht? Wenn der MoMoCa so morgentlich erscheint, kann das nur eines bedeuten, oder?

In Paris powern sich Athletinnen und Athleten aus aller Welt aus, ihr verrichtet auch euer jeweiliges Tagwerk emsig – Daumen hoch dafür, Press F to Pay Respect! Wer sich zusätzlich noch vor dem Hören des neuen MoMoCa einer geistigen Herausforderung stellen mag, der darf nun mal seine Fantasie ankurbeln. Bereit? Denkt euch an der Stelle einfach eine schmissige Beschreibung für diese Podcast-Folge. Wer das schafft, der hat Hagen heute übertrumpft.