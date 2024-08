Zusammenfassung des THQ Nordic Showcase 2024

PC Xbox X PS5

Gestern Abend stellte Publisher THQ Nordic ein Showcase online, das seine Spiele für die kommenden Monate vorstellte. Das komplette Video könnt ihr euch nach Bestätigung eures Alters auf YouTube anschauen.

Als Appetitanreger durfte der ebenfalls bei Embracer angesiedelte Publisher Handy Games ein paar Spiele vorstellen. Unter anderem kommt das vormals PC-exklusive Aufbau-Automations-Spiel Oddsparks auf Konsolen, Way of the Hunter erscheint auf Smartphones und Tablets.

Den Auftakt zum eigentlichen Showcase stellte ein Trailer des Survival-Sandbox Spiels Space for Sale dar. Es startete direkt in den Early Access auf Steam, eine Demo ist ebenfalls verfügbar. Es folgte ein Trailer zum Remaster von Epic Mickey mit dem Untertitel Rebrushed. Das Remaster erscheint für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One, Series X|S sowie Nintendo Switch am 24. September. Die finnischen Entwickler von Bugbear kündigen mit einem kurzen Trailer den zweiten Teil ihres Rambo-Rennspiels Wreckfest an. Das Spiel erscheint für PC und aktuelle Konsolen, ein Termin wurde nicht genannt. Im Gegensatz dazu ist ein neuer DLC für die Jagd-Simulation Way of the Hunter mit dem Untertitel Lintukoto Reserve ab sofort verfügbar, ein kurzer Trailer stimmt auf das neue Szenario ein.

Für Fans von Action-Rollenspielen gibt es erstes Gameplay zu Titan Quest 2 zu sehen. Der unten eingebundene, zweiminütige Trailer zeigt vor allem die Spielwelt in einem realistischen Grafikstil und erste Kämpfe und Anpassungsmöglichkeiten. Das Spiel entsteht beim Münchner Studio Grimlore Games, das zuvor Spellforce 3 samt zwei Addons entwickelt hat. Ein Termin wurde nicht genannt.

Vor allem für deutsche Fans dürften erste Spielszenen zum Remake des ersten Gothic interessant sein. Dem Spiel, das beim spanischen Studio Alkimia Interactive entsteht, widmet das Showcase einen vier Minuten langen Trailer, der die Vorgeschichte des Abenteuers in der Minenkolonie zeigt. Bekannte Schauplätze wie das alte Lager, die Minen sowie Charaktere wie Diego, Xardas und natürlich der namenlose Held werden gezeigt. Ein Erscheinungstermin wurde nicht genannt, die im April angekündigte Collector's Edition ist dennoch bereits ausverkauft.

Den Abschluss bilden zwei kurze Teaser: Im ersten wird das neue Spiel von Tarsier Studios angekündigt, den Entwicklern hinter Little Nightmares 1 und 2. Er zeigt ein nicht ganz gesund aussehendes Schwein in einer düsteren Umgebung. Der Teaser endet mit der Ankündigung, dass es weitere Details auf der Opening Night Live am 20. August der diesjährigen Gamescom geben wird. Der letzte Teaser deutet ohne weitere Informationen ein neues Spiel der Darksiders-Serie an, allein das Setting und das Wort "Horsemen" bestätigen das.

Zu allen Spielen wird es im Rahmen der Gamescom weitere Informationen geben, die Remakes zu Gothic, Titan Quest 2 und Epic Mickey Rebrushed werden vor Ort anspielbar sein.