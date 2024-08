Pixel with your Friends: Jetzt auf Steam veröffentlicht

PC Linux MacOS

Nach der Ankündigung des Koop-Malen-Nach-Zahlen-Spiels Pixel with your Friends anfang Juli (wir berichteten), wurde das Spiel vom deutschen Studio Skycat Games um GG-User Stromsky nun veröffentlicht.

In dem Spiel könnt ihr allein oder kooperativ über 300 Pixelbilder mit Farben versehen und diese so für das Museum restaurieren. Dabei wählt ihr Bilder aus 5 Kategorien und wetteifert in Steam-Bestenlisten um die höchsten Platzierungen. Der Entwickler verspricht zudem, dass es keine DLC geben wird. Stattdessen soll es kostenlose Updates basierend auf Spielerfeedback geben.

Das Spiel erhaltet ihr bis zum 16. August zum Einführungspreis von 3,34 Euro, später ist es dann für 4,99 Euro erhältlich. Zusammen mit dem Erstlingswerk von Skycat Games Puzzle with your Friends erhaltet ihr einen Bündel-Rabatt und beide Spiele kosten euch 3,38 Euro. Wenn ihr zu den ersten 500 Käufern gehört könnt ihr euch zudem noch eine kostenlose Kopie des Spiels als Geschenk für einen potentiellen Spielpartner sichern.