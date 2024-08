PM: Crunchyroll gibt die Kinostarttermine für den charmanten Film „The Concierge“ und die inspirierende Coming-of-Age-Geschichte „Trapezium“ bekannt. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll gibt die Kinostarttermine für den charmanten Film „The Concierge“ und die inspirierende Coming-of-Age-Geschichte „Trapezium“ bekannt.

– Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment werden „The Concierge“ am 24. September und „Trapezium“ am 26. November in Deutschland veröffentlichen.-

Culver City, Kalifornien (2. August 2024) – Crunchyroll, die ultimative Heimat für Anime weltweit, gab die Kinostarttermine für zwei Filme in Deutschland bekannt – den charmanten Film „The Concierge“ und „Trapezium“, eine frische, realistische Betrachtung der idolbesessenen Kultur Japans. Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment werden „The Concierge“ am 24. September und „Trapezium“ am 26. November, jeweils nur an einem Tag, veröffentlichen.

Über The Concierge:

Akino ist eine Auszubildende zum Concierge im Hokkyoku-Warenhaus, einem ungewöhnlichen Kaufhaus, das ausschließlich für Tiere gedacht ist. Unter den wachsamen Augen des Filialleiters und der erfahrenen Concierges läuft Akino umher, um die Wünsche der Kunden mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Problemen zu erfüllen, während sie darauf hinarbeitet, eine vollwertige Concierge zu werden.

„The Concierge“ wird von Yoshimi Itazu von der Produktionsfirma PRODUCTION I.G (Ghost in the Shell, PSYCHO-PASS, HAIKYU!!) inszeniert. Die Hauptstimmen sind Natsumi Kawaida als Akino, Takeo Otsuka als Elulu und Kenjiro Tsuda als Woolly.

Der preisgekrönte Film feierte seine Weltpremiere beim Annecy International Animation Film Festival im Juni 2023 und seine nordamerikanische Premiere im Juli 2023 beim Fantasia International Film Festival. Der Film wurde außerdem 2023-2024 auf mehreren Filmfestivals weltweit ausgewählt und gezeigt.

Laufzeit: 70 Minuten.

Über Trapezium:

Getrieben von einer unerschütterlichen Leidenschaft, ein Idol zu werden, begibt sich Yu Azuma, eine junge, ehrgeizige Schülerin im ersten Jahr der Joshu East High School, auf die Reise, um eine Idolgruppe zu gründen. Um ihren Traum zu verwirklichen, rekrutiert sie ein Mädchen aus jeder der vier High Schools ihrer Region (nördlich, östlich, südlich und westlich) und findet dort ihre Gruppenmitglieder.

An Yus Seite steht Ranko Kashima, eine raffinierte Schülerin im zweiten Jahr der Holy Teneritas Southern Girls‘ Academy, mit einer auffälligen lockigen Frisur und Bewunderung für Ochofujin („Madame Butterfly“); Kurumi Taiga, eine Schülerin der West Tech Vocational High School, die süße, übergroße Jacken mit langen Ärmeln trägt und von einem Sieg bei einem Roboterwettbewerb träumt; und Mika Kamei, eine Schülerin von der Joshu North High School, die für ihr gutes Herz und ihr Engagement für Freiwilligenarbeit bekannt ist.

Mit der Hilfe von Shinji Kudo, Yus „Mitarbeiter“ und Vertrauten, machen sich diese vier jungen Mädchen auf den Weg zum Ruhm. Doch die Reise birgt unerwartete Prüfungen, strenge Anforderungen, Rückschläge und Druck, die drohen, alles zunichtezumachen, wofür Yu so hart gearbeitet hat.

Die ursprüngliche Geschichte von „Trapezium“ stammt aus dem Roman „Trapezium“ von Kazumi Takayama (Da Vinch / KADOKAWA) und wurde von Yuko Kakihara in ein Drehbuch umgesetzt. Regie führte Masahiro Shinohara, und produziert wurde der Film von Cloverworks. Die Hauptstimmen umfassen Asaki Yuikawa, Hina Youmiya, Reina Ued a und Haruka Aikawa.

Laufzeit: 95 Minuten.

Über Crunchyroll

Crunchyroll, LLC ist ein unabhängig betriebenes Joint Venture zwischen dem in den USA ansässigen Sony Pictures Entertainment und Aniplex Inc. aus Japan, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc., beide Tochtergesellschaften der Sony Group mit Sitz in Tokyo.

Die von Crunchyroll – sowohl national als auch international – vertriebenen und vermarkteten Filme haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz sowohl an den Kinokassen als auch in der Kritikerbewertung. Das Kinoteam von Crunchyroll war an 10 der 20 erfolgreichsten Anime-Filme in der Geschichte der US-Kinokassen beteiligt, darunter „ Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train“ , „Suzume“, „Jujutsu Kaisen 0“, „Dragon Ball Super: SUPER HERO“, „One Piece Film: Red“ und mehr. Die Filme von Crunchyroll haben nicht nur Kinokassenerfolge erzielt, sondern wurden auch mit zahlreichen Auszeichnungen und Anerkennungen ausgezeichnet und auf internationalen Filmfestivals weltweit präsentiert.

©2024 Trapezium Film Partners