Xbox: Pläne für die gamescom 2024 bekanntgegeben

PC XOne Xbox X

Xbox hat gestern seine Pläne für die gamescom 2024 bekanntgegeben. Am Xbox-Stand werden über 50 Titel von den Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda und Third-Party-Partnern an mehr als 240 Spielstationen präsentiert. Außerdem soll es Fotomöglichkeiten und Kinos für exklusive Einblicke in kommende Titel geben.

Ihr könnt zahlreiche kommende Xbox-Veröffentlichungen selbst ausprobieren, darunter Diablo 4 - Vessel of Hatred, Towerborne, Fallout 76: Milepost Zero, Age of Mytholody - Retold und mehr. Exklusive Kinoverstellungen gibt es zu Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und Starfield: Shattered Space.

Zu den spielbaren Titeln von Partnern gehören Star Wars Outlaws von Ubisoft, Ark 2 von Studio Wildcard, Space Marine 2 von Saber Interactive und Atomfall von Rebellion. Außerdem gibt es eine neue Demo zu Stalker 2 - Heart of Chornobyl von GSC Game World. Im Indie-Bereich werden Spiele wie Squirrel with a Gun von Maximum Entertainment, Winter Burrow von Noodlecake und Creatures of Ava von 11 bit Studios vorgestellt.

Falls ihr selbst nicht in Köln sein werdet, könnt ihr euch eine Reihe von täglichen Streams vom Xbox-Stand anschauen. Das Bethesda-Team wird außerdem täglich Inhalte live vom Stand auf seinem Twitch-Kanal streamen. Zum Auftakt der gamescom veranstalltet Xbox am Mittwochabend ein spezielles Xbox FanFest-Community-Event.