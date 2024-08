PM: SEGA veröffentlicht das erste OST-Video zum Launch von SONIC X SHADOW GENERATIONS (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA veröffentlicht das erste OST-Video zum Launch von SONIC X SHADOW GENERATIONS

SEGA hat ein brandneues Video mit Musik und animierter Konzeptkunst aus SONIC X SHADOW GENERATIONS veröffentlicht, um Fans einen Vorgeschmack auf den Launch am 25. Oktober zu geben.

Der Track ist ein Remix von „Kingdom Valley Act 1“ aus Sonic the Hedgehog (2006) , komponiert von Mariko Nanba und überarbeitet von Audissi Studios. Wer den neuen Remix von „Kingdom Valley“ sofort hören möchte, findet ihn hier:

SONIC X SHADOW GENERATIONS wird am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, die Systeme der Nintendo Switch™-Familie sowie PC erscheinen und ab 49,99 € erhältlich sein. Fans können das Spiel heute vorbestellen und einen Legacy-Skin für den modernen Sonic, inspiriert von seinem Aussehen in Sonic Adventure , bekommen. Wer die Physical Day One Edition vorbestellt, erhält zusätzlich das 28-seitige Tagebuch von Gerald Robotnik, welches seine Erfahrungen bei der Erschaffung von Shadow und der ARK-Weltraumstation festhält.

Melde dich vor dem 1. November 2024 für unseren Newsletter an, um den Sonic Jam Legacy-Skin für Classic Sonic, inspiriert von Sonics erstem Auftritt in 3D, zu erhalten. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du auf der offiziellen Webseite von SONIC X SHADOW GENERATIONS.

