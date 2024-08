X-Out - Resurfaced: Debüt-Trailer veröffentlicht

PC Switch Xbox X PS5

Der Publisher Inin Games hat einen Trailer zum Remake des Shoot-em-up-Klassikers X-Out veröffentlicht. Das von Rainbow Arts entwickelte Original erschien ursprünglich 1989 auf dem Commodore 64 und ein Jahr später unter anderem auch auf Amiga 500 und Atari ST. Die Besonderheit des atmosphärischen Unterwasser-Shooters war das Upgrade-System. Im Gegensatz zu den vielen anderen Genrevertretern konnten Waffenupgrades und Bonusleben nämlich nicht direkt in den Levels eingesammelt werden. Stattdessen fungierte der Highscore als Währung, um damit zwischen jedem Level bei einem Händler die Kampf-U-Boote mit verschiedenen Waffen und Drohnen zu bestücken. Neben der beeindruckenden Grafik mit detailreichen Pixelgegnern begeisterte damals auch die Musik aus der Feder von Chris Hülsbeck.

Das Remake X-Out - Resurfaced verspricht verbesserte Grafik in Form von hochauflösenden Sprites und modernen Partikel- und Lichteffekten, die das Spiel in neuem Glanz erstrahlen lassen sollen. Auch Chris Hülsbeck ist bei dem Projekt mit an Bord und wird neben einem Remaster des klassischen Soundtracks auch drei Neukompositionen beisteuern. Ein komplett neues Feature wird zudem ein Zweispieler-Modus sein.

Die Veröffentlichung ist für den Winter 2024 geplant. Erscheinen soll das Spiel auf PC, Playstation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S.