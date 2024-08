PM: Level Zero: Extraction startet am 13. August im Steam Early Access (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Level Zero: Extraction startet am 13. August im Steam Early Access

2. August 2024 – Die Indie-Entwickler des kommenden Multiplayer-Extraction-Horrorspiels Level Zero: Extraction haben angekündigt, dass das Spiel am 13. August 2024 im Steam Early Access erscheinen wird, eine Woche später als das zuvor bekannt gegebene Datum, dem 6. August.

Level Zero: Extraction hatte eine sehr erfolgreiche Open Beta im Juni 2024 und wurde während des Steam Next Fest zur zweithäufigst gespielten Demo. Das Spiel wird von einem Indie-Studio namens Doghowl Games entwickelt, das in der Ukraine ansässig ist. Es startet in den Steam Early Access mit über 400.000 Wunschlisten, was es zu einem der am meisten erwarteten PC-Titel des Jahres 2024 macht.

Level Zero: Extraction begeistert mit Multiplayer-Extraktionshorror und kreiert ein einzigartiges Survival-Erlebnis, das die herzzerreißende Spannung asymmetrischer Horrorsimulationen mit den riskanten Showdowns von Extraktionsshootern verbindet. Es wartet eine gefährliche Plünderungsexpedition, bei der drei Teams mit bis zu drei Söldnern um die Beute konkurrieren. Alternativ schlüpft man in die Rolle von zwei tödlichen Alien-Monstern und macht Jagd auf menschliche Beute.