Braid Anniversary Edition verkauft sich laut Schöpfer katastrophal

Braid gehört zu den ersten großen Erfolgen der modernen Indie-Szene. Der Plattformer mit Zeitmanipulationselementen erschien zuerst 2008 auf Xbox Live Arcade, noch zwei Jahre vor Super Meatboy und Limbo.

Im Mai erschien die Neuauflage Braid Anniversary Edition mit neu gezeichneter Grafik und massig Bonus-Material, darunter 12 Stunden Entwickler-Kommentar. Nun berichtete VGC über ein Youtube-Video des Kanals Blow-Fan, der Szenen aus mehreren Streams von Braid-Designer Jonathan Blow versammelt, in denen er über die Verkaufszahlen der Anniversary Edition spricht.

In einem Ausschnitt 34 Tage nach Launch hat Blow auf die Frage nach den Verkaufszahlen geantwortet:

Na ja, das kommt deine Standards an. Wenn wir sie mit nostalgischen Dingen wie The Jeff Minter Story oder Atari 50 vergleichen, dann hat es sich besser als all das verkauft. Aber verglichen mit dem, was wir zum Überleben der Firma brauchen ...