Alte neue Spiele und neue alte Spiele

Schon wieder ist ein Monat um. Doch im Gegensatz zu unseren südwestlichen Nachbarn ist der August hierzulande kein nationaler Urlaubsmonat. Schaffen müssen wir: Die urlaubenden Kollegen vertreten oder auf Messen interessierte User in spe ansprechen und Spiele anspielen. Nehmt euch ein eiskaltes Getränk, lehnt euch zurück und lest statt (oder vor oder nach oder für Multitasker: parallel!) der Wochenzeitung die Lesetipps zum Wochenende.



Wirkt alt, ist aber neu

netzpolitik.org am 28.07.2024 von Dom Schott

Was ist das zweitbeste Hobby nach Computer- und Videospielen? Genau. Alte Computer- und Videospiele. Der Spielejournalist Dom Schott (unter anderen OK Cool und The Pod) beleuchtet Spiele, die alt erscheinen wollen aber neu sind am Beispiel des Gruselspiels Crow Country. Bemächtigen sich die Entwickler der rosaroten Nostalgie-Brille oder ist die abgespeckte Grafik knallhartes Ressourcenmanagement?

Die Protagonistin ist eine gesichtslose Puppe, die steif durch verwaschene und unscharfe Level spaziert, während unförmige Monster auf sie zustackseln. Musik gibt es kaum zu hören, stattdessen sind nur einfachste Umgebungsgeräusche zu vernehmen, die durch den Audio-Kompressor gejagt wurden, und ebenso retro klingen, wie das Spiel aussieht. Hübsch ist das nicht.

Personal Games – Schriftsteller:innen spielen Videospiel

54books.de am 11.07.2024 von Jan Behrs

Nicht wenige Spiele basieren auf Romanen, noch mehr Romane basieren auf Spielen. Wie werden aber Spiele durch die Brille der Schriftsteller wahrgenommen? Wie das unser Lieblingsmedium abseits von Ernest Clines Ready Player One wahrgenommen wie hat Jan Behr in diesem Essay untersucht.

Die gespielten Spiele sind auf der nach oben offenen Angeber-Skala eher im Mittelfeld angesiedelt – Disco Elysium, klar, aber wenig Dark Souls oder Elden Ring und auch keine obskuren Arcade- oder Famicom-Spiele aus den guten alten Zeiten. Einer der charmantesten Beiträge stammt von Octavia Bright, die davon berichtet, wie sie als Kind mit wechselndem Erfolg versuchte, Zugang zu dem schmierigen Softporn-Adventure Leisure Suit Larry zu bekommen.

30 Jahre "TIE Fighter": Die dunkle Seite von LucasArts

heise.de am 20.07.2024 von Paul Kautz

Apropos alte Spiele. Kennt ihr Retro Gamer? Eine hochwertige Zeitschrift für Enthusiasten Nostalgiker und solche, die es werden wollen. Einer der Autoren ist Paul Kautz, der in einer Rückschau auf eines der noch wirklich guten™ Star-Wars-Spiele blickt. Ausführlich werdet ihr mit in die Imperiums-Fliegers mitgenommen. Eine Zeitreise, die euch ziemlich genau dreißig Jahre zurück entführt.

Das war natürlich schon irgendwie "more of the same", nur gleichzeitig auch so viel besser! Außerdem war "TIE Fighter" das erste Medium in der Saga, das nicht mit der klassischen "Star Wars"-Fanfare beginnt, sondern, thematisch wunderbar passend, mit einer schmissigen Variante des mindestens ebenso legendären "Imperial March". Achja, und man durfte hier das allererste Mal in der Geschichte dieses speziellen Universums aus der Perspektive des bitterbösen Imperiums spielen.

Morddrohung als Reflex

netzpolitik.org am 11.07.2024 von Dom Schott

Dom Schott, die zweite. Wirklich am Herzen liegt mir der Artikel, der die Unsitte der Drohungen und Verrohung des Umgangs der „Gamer“ mit Schaffenden und Berichtenden des Mediums Videospiele aufarbeitet. Dom arbeitet Erfahrungsberichte und Interviews mit Psychologen ein, um das – mir immer unverständlichere – Gebaren einzuordnen. P.S. Gamerglobal hat hier einen zum allergrößten Teil exzellenten Umgangston. Danke auch dafür.

„Bei Giga Games hatten wir jahrelang eine unmoderierte Kommentarsektion und die war furchtbar, wirklich ganz furchtbar. Die waren gemein zu uns und anderen Redakteurinnen – etwas, dem man viel stärker hätte entgegentreten müssen. Hätten wir damals bei der Chefetage aber nach einem Moderationsteam gefragt, hätte man uns wohl den Vogel gezeigt.“

Sie liebt mich – sie liebt mich nicht (Fröhlich am Freitag)

gameswirtschaft.de am 12.07.2024 von Petra Fröhlich

Die Gamescom steht vor der Tür, mit ihr auch wieder die Diskussion um den politischen Willen um das Kulturgut interaktiver Spiele. Etwas vorbei an der öffentlichen Wahrnehmung geht die Auflösung des „Games-Referats“ im Wirtschaftsministerium vonstatten. Nicht aus dem Auge verloren hatte dies Petra Fröhlich auf ihrem Branchenmagazin Gameswirtschaft. In ihrer Kolumne betrachtet sie den kleinen Eklat. Eine Chronologie der Ereignisse findet ihr hier.

Das im Frühjahr 2021 von Erfolgs-Verkehrsminister Andy Scheuer eröffnete und 2022 in Habecks Wirtschaftsministerium umgetopfte ‚Games-Referat‘ wird schon wieder aufgelöst: Die Zuständigkeit wandert in die neue Abteilung ‚Kultur- und Kreativwirtschaft; Games‘ – nur echt mit dem Semikolon. Also in jenes Ressort, wo unter anderem Werbung, Design, Buch, Film, Musik, Rundfunk, Presse und Software zu Hause sind.

Linktipps

Zur Auflockerung hier die Gamification der Gamification von Google Earth. Beim Spiel GeoGuesser müsst ihr anhand der Streetview-Photos erraten wo auf dem Globus ihr euch befindet. Die Website lostgamer.io lässt auch das ganze in virtuellen Welten durchleben. Ob der Wilde Westen in Red Dead Redemption 2, die wortwörtliche World of Warcraft, Himmelsrand in Skyrim, diverse GTA-Städte oder Elden Rings Zwischenlande – hier könnt ihr euren Orientierungssinn auch bei Nichtverlassen der eigenen vier Wände unter Beweis stellen. Mein erster Versuch in den Zwischenlanden endete mit 23.171 von 25.000 Punkten. Wer bietet mehr?

Ein weiterer kurioser für die Lesetipps vorgeschlager Link zeigt mal wieder, dass der Ur-Egoshooter Doom auf wirklich alle Geräte umgesetzt wird. Dieses mal auf ein elektronisches Fleshlight, also ein Sexspielzeug. Seht im jugendfreien, englischen Artikel doch selbst.

Ein andere Geschmackssorte von Retro Games neben alt aussehenden neuen Spielen sinde neue Spiele, die für alte Plattformen umgesetzt werden. Ich hätte nicht gedacht, dass der Cinematic Plattformer Limbo für den alten Brotkasten C64 möglich wäre. Einen Einblick in das in der Umsetzung befindliche Werk gibt euch dieses Demovideo.

GG-Archiv: Die Geschichte der Game Developers Conference

Die Dokumentation über die Anfänge der Games Developers Conference des GG-Chefredakteurs Jörg Langer erschien 2020. Die gut einstündige Doku bietet viele O-Töne von bekannten Entwicklern wie Warren Spector und Julian Eggebrecht und lässt auch den exzentrischen GDC-Gründer Chris Crawford zu Wort kommen Wie so viele gute Inhalte auf dieser Website wurde auch die GDC-Doku durch ein Crowd-Funding ermöglicht. Schaut sie (nochmal), empfehlt sie weiter, verdient hat sie es.

Im Video: "Cities Skylines: Bau deine eigene Stadt! Couchwissen: Wissenschaftler zocken!"

Zum Abrunden am Ende noch einmal ein Beitrag zum Thema „Fish out of water“. Ok, ein Fisch war gar nicht so weit aus dem Wasser. Der Kölner Stadtentwickler Sebastian Hoffbauer und die Geografin Anissa Vogel spielen zusammen Cities - Skylines. Dabei bewerten sie das gesehene, ordnen die Möglichkeiten im Spiel ein, aber lassen sich auch in ihren Arbeitsalltag blicken

Danke, dass Ihr auch diesen Monat wieder bis hierher gelesen habt. Wenn ihr über interessante Artikel, kuriose Videos oder andere Fundstücke stolpert, schickt sie doch an Hannes Herrmann – dann werden sie in den Lesetipps auch gebührend angepriesen. Besonderen Dank dieses Mal an RoT, Drapondur, Jonas S. und kdoubleu.