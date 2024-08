PM: NFL, NFLPA und Ubisoft kündigen NFL Primetime Fantasy Mobile Game an (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 1. August 2024 – Ubisoft, die National Football League und die National Football League Players Association kündigten heute NFL Primetime Fantasy an, ein neues, kostenloses Fantasy-Football-Kartenspiel, bei dem die Spieler während der regulären NFL-Saison und der Playoffs gemeinsam mit ihren Freunden Entscheidungen in Echtzeit treffen. Der weltweite Start ist für Anfang November 2024 geplant. Nutzer, die sich für die Teilnahme an der Beta vorregistrieren, erhalten zum Start das Early-Access-Paket kostenlos, das ein Classic+-Kartenpaket und 100 Adrenalinpunkte enthält.

Weitere Informationen zum Titel finden Sie unter folgendem Link: https://ubisoft.com/r/NFL-primetime-fantasy

