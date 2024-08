Dragon Age - The Veilguard: Ankündigung des Releasedatums angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich ließen leitende Entwicklerinnen und Entwickler von Bioware verlauten, dass Dragon Age - The Veilguard über 140.000 vertonte Dialogzeilen bieten wird, ebenso wurde der englische Cast auf der San Diego Comic Con vorgestellt.

Was noch nicht klar ist: Wann der Titel genau in den digitalen und physischen Ladenregalen landen wird. Bisher heißt es, das Rollenspiel erscheine im Herbst 2024. In einem Blog-Update im Nachgang zur besagten Comic-Messe hat Bioware nun angekündigt, dass im August 2024 mit mehr von Dragon Age - The Veilguard zu rechnen sei. Neben einer Road Map und weiteren Eindrücken zum Spiel wird dabei "unser offizielles Erscheinungsdatum (!)" hervorgehoben.