Youtuber Ross Scott hat eine EU-Petition zur Bewahrung von Videospielen gestartet. Unter dem Motto "Stop Killing Games" wird die Europäische Kommision zu einem Gesetzesvorhaben aufgefordert, nach dem Publisher bei Supportende ein spielbares Produkt bewahren müssen.

Die zugehörige Webseite verweist dabei auf Ubisofts The Crew als Negativbeispiel, das 2024 abgeschaltet und allen Käufern unspielbar gemacht wurde, indem die zum Spielen benötigten Server abgeschaltet wurden. Die Petition beruft sich auf Artikel 17 §1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dernach niemand ohne höheren Grund seines Besitzes enteignet werden dürfe, was hier geschehen ist. In einem (unten eingebundenen) Erklärvideo beschreibt Scott, welche Chancen er in der Petition sieht, aber auch, dass sehr viele Unterschriften benötigt werden.

Zum Unterzeichnen auf der von der EU betriebenen Petitionswebseite wird ein Wahlrecht innerhalb der EU benötigt, abgefragt werden daher Daten wie Name und Anschrift. Die Kampagne hat auf ihrer eigenen Webseite eine Anleitung auch für Deutschland veröffentlicht.