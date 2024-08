Bungie entlässt 220 Mitarbeiter, arbeitet an neuem Science-Fantasy-Spiel

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bungie gab auf der eigenen Website bekannt, dass der Destiny-Entwickler 220 Stellen abbauen wird. Das entspräche ungefähr 17 Prozent der Belegschaft. Grund seien steigende Entwicklungskosten, Veränderungen in der Branche und die anhaltende ökonomische Situation. Den Betroffenen wird eine großzügige Abfindung mit Bonus versprochen.

Dazu kommen zwei weitere Veränderungen: 155 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über die nächste Quartale neue Stellen in anderen Unternehmen innerhalb von Sony Interactive Entertainment antreten (Sony hatte Bungie im Januar 2022 übernommen) – dies soll Angestellte halten, die womöglich ebenfalls gekündigt worden wären.

Zum anderen gab Bungie bekannt, dass die Entwicklung eines intern konzipierten Action-Spiels in einer neuen Science-Fantasy-Welt in die nächste Phase gehen soll. Zur Umsetzung dieses Projekts soll aber ein neues Playstation-Studio gegründet werden. Bungie selbst wird weiter an der Destiny-Reihe und der Rückkehr von Marathon als Multiplayer-Shooter arbeiten.