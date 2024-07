PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für  August 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erlebt alle neun Star Wars-Filme in Lego-Form neu, übersteht eine Nacht in Freddy Fazbears Mega Pizzaplex und reist durch ein zerstörtes Königreich – all das erwartet euch in den monatlichen PlayStation Plus-Spielen für August. Ab dem 6. August* können alle PlayStation Plus-Mitglieder** Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Spielt alle neun Filme der Star Wars-Saga in einem brandneuen Lego-Videospiel, das es so noch nie gegeben hat. Erlebt unterhaltsame Abenteuer, skurrilen Humor und die Freiheit, vollkommen in die Lego Star Wars-Galaxie einzutauchen. Ihr möchtet als Jedi spielen? Als Sith? Als Rebell, Kopfgeldjäger oder Droide? Lego Star Wars: The Skywalker Saga umfasst hunderte von spielbaren Charakteren aus der gesamten Galaxie. Zudem könnte ihr verschiedenste Fahrzeuge steuern, ob an Land oder im Weltraum. Reist mit Lichtgeschwindigkeit im Millennium Falcon, fliegt den T-47 Luftgleiter und bekämpft TIE-Jäger in Resistance X-Wings – das ist das ultimative Lego Star Wars-Erlebnis.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach ist die neuste Ausgabe der familienfreundlichen Horrorspiele von Steel Wool Games. Schlüpft in die Rolle von Gregory, einem Jungen, der nachts in Freddy Fazbears Mega Pizzaplex eingeschlossen wird. Mit Hilfe von Freddy Fazbear höchstpersönlich muss Gregory die beinahe unaufhaltsame Jagd von altbekannten Figuren aus Five Nights at Freddy’s – und neuen schrecklichen Bedrohungen – überleben.

Ender Lilies ist ein Dark-Fantasy-2D-Action-RPG, in dem ihr das Rätsel um ein gefallenes Reich erforscht. Die tragische Schönheit des Endlands erfahrt ihr an verschiedenen Orten wie in einem erhabenen Schloss, einem überschwemmten Wald oder einem verseuchten Untergrundgebiet. Respekteinflößende Bosse warten nur darauf, euch bei der kleinsten Gelegenheit nach dem Leben zu trachten. Besiegt diese mächtigen Gegner und erlöst sie von ihrem endlosen Fluch, um sie zu Verbündeten zu machen. Überwindet mit mächtigen Rittern an eurer Seite die Herausforderungen, die sich euch in den Weg stellen, und findet die Wahrheit.

*PlayStation Plus-Mitglieder haben bis 6. August Zeit, Borderlands 3, NHL 24 und Among Us zu ihren Spielebibliotheken hinzuzufügen.

*Alle drei Spiele stehen PlayStation Plus-Mitgliedern vom 6. August bis zum 2. September zur Verfügung.

**Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.