PM: StormgateⓇ Early Access Preview jetzt live (Cosmocover)

StormgateⓇ Early Access Preview jetzt live

– Unterstützen Sie das Team von Frost Giant Studios und genießen Sie einen zweiwöchigen Vorsprung –

IRVINE, CA – 31. Juli 2024 – Frost Giant Studios hat gestern Spieler auf der ganzen Welt dazu eingeladen, an der Early-Access-Preview für Stormgate teilzunehmen, das mit Spannung erwartete Echtzeit-Strategiespiel (RTS). Geschlossene Beta-Tester, Kickstarter-Unterstützer und diejenigen, die eines von drei Early-Access-Paketen auf Steam vorbestellen, können nun einen zweiwöchigen Vorsprung genießen, bevor das Free-to-Play-Spiel am 13. August startet.

Stormgate, entwickelt von Veteranen von StarCraftⓇ II und WarcraftⓇ III, ist eine Liebeserklärung an klassische RTS-Spiele. In einer post-apokalyptischen Sci-Fi- und Fantasy-Zukunft angesiedelt, fordert Stormgate die Spieler heraus, Armeen zu bilden und in epischen Schlachten zu befehligen. Der Early Access umfasst die drei hochgradig asymmetrischen Fraktionen des Spiels – kämpfende Armeen, die um die Kontrolle über unseren Planeten streiten. Zwischen der standhaften Human Vanguard, der dämonischen Infernal Host und der techno-angelischen Celestial Armada werden die Spieler sicher eine Armee finden, die sie gerne spielen.

Stormgate bewahrt das klassische RTS-Gameplay, während es moderne Innovationen einführt, um es zugänglicher zu machen. Der „BuddyBot“ unterstützt Spieler aller Fähigkeitsstufen und dient als Trainingsrad oder permanenter Helfer, der hilft, die Wirtschaft und den Basisbau des Spiels zu verwalten, sodass sie das RTS-Gameplay genießen können, ohne die hohe „Actions per Minute“ (APM) eines erfahrenen Profis zu benötigen. Automatisierte Kontrollgruppen und das Schnell-Makro-Panel vereinfachen die Eingaben, senken die Einstiegshürde, ohne das Fähigkeitspotenzial zu beeinträchtigen.

Stormgate bietet vier Hauptspielmodi:

„Early Access ist ein wichtiger Meilenstein, aber nicht das endgültige Ziel. Stormgate wird in den kommenden Monaten und Jahren mit neuen Inhalten und Funktionen weiter wachsen“, sagte Tim Morten, CEO und Produktionsdirektor von Frost Giant Studios. „Wir sind inspiriert vom Erfolg anderer Early-Access-Spiele wie Baldur’s GateⓇ III und HadesⓇ und glauben, dass dieser Ansatz uns helfen wird, das bestmögliche Spiel mit dem Feedback unserer Community zu erstellen.“

Tim Campbell, Präsident und Spieledirektor, fügte hinzu: „Diese Early-Access-Preview ist unsere Art, unseren Unterstützern zu danken, einschließlich unserer Playtester und aller eingefleischten RTS-Spieler, die uns auf jedem Schritt unserer Entwicklungsreise begleitet haben. Für Stormgate ist dies erst der Anfang. Wir planen, mehr Geschichte, mehr Spielmodi wie 3v3 sowie unseren leistungsstarken neuen Editor zu veröffentlichen, während wir weiterhin mit der Community zusammenarbeiten, um Stormgate zum besten RTS zu machen, das es sein kann.“

Early Access Packs*:

Die Stormgate-Kampagne wird während des Early Access und weit in die Zukunft hinein erweitert, da das Team plant, alle paar Monate neue Missionen zu veröffentlichen. Stormgate ist als ein stark soziales Erlebnis konzipiert, und in Zukunft können Spieler, die Zugang zu diesen geschichtengetriebenen Abenteuern kaufen, ihre Freunde einladen, sie kostenlos kooperativ zu spielen.

Free to Play, the Right Way

Ab dem 13. August wird jeder Spielmodus in Stormgate kostenlos spielbar sein, einschließlich drei kostenloser Prolog-Kampagnenmissionen, unbegrenzter 1v1-Ranglistenspiele, 3P-Koop gegen die KI und benutzerdefinierter Spiele. Alle Helden werden bis Level 5 kostenlos spielbar sein, und Blockade, ein Vanguard-Held, wird für alle bis zum Maximallevel völlig kostenlos sein. Um die laufende Entwicklung von Stormgate zu unterstützen, können Spieler zusätzliche Geschichtskapitel kaufen, zusätzlichen Fortschritt für Helden freischalten oder ein niedliches In-Game-Haustier wie den Unterstützer Jerboa adoptieren. Stormgate verpflichtet sich zu Fairness und Transparenz in seinem Geschäftsmodell. Anstatt Inhalte hinter ermüdenden Grind-Mechaniken zu verstecken (oder noch schlimmer, wettbewerbsfähige Vorteile für zahlende Spieler zu verkaufen), setzen wir uns für faires Spiel und gegen „Pay to Win“ ein.

Powered by SnowPlay

SnowPlay, die eigens entwickelte Technologie von Frost Giant, verwandelt die Unreal Engine 5 in die fortschrittlichste RTS-Engine aller Zeiten. Stormgate bietet 64-Tick-Rate-Server im Vergleich zu den typischen 8 (Tick-Rate ist ein Maß dafür, wie häufig ein Spiel seine Informationen aktualisiert), was ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay ermöglicht. Mit SnowPlay bietet Stormgate Spielern fortschrittliche Funktionen wie Rollback-Netcode, eine bahnbrechende Innovation, die das Online-Spiel für Kampfspiele revolutioniert hat und bisher in einem RTS dieser Größenordnung nicht möglich war.

Stormgate ist für Windows-PCs auf Steam verfügbar und kann auch auf anderen Geräten, einschließlich Mac-Systemen, über die NVIDIA GeForce NOW Cloud-Gaming-Plattform gespielt werden.

Ab heute kann jeder ein kostenloses In-Game-Haustier, das Rizzy Kitty, erhalten, indem er einen der Content-Ersteller auf Twitch.tv mit aktivierten Twitch-Drops beim Spielen von Stormgate einschaltet.

Um der Stormgate-Community auf Discord beizutreten, besuchen Sie https://discord.gg/stormgate . Für weitere Informationen zu Stormgate, einschließlich einer Entwicklungs-Roadmap, Webcomics, einer eNovelle und mehr, besuchen Sie playstormgate.com.

Möchten Sie sich einbringen? Helfen Sie mit, eine glänzende Zukunft für RTS-Spiele zu schaffen, indem Sie heute über StartEngine in Frost Giant investieren. †

*Der Gold Vanguard Army Accent, das Hühner-Unterstützer-Haustier und der Firestorm Fog of War Shader sind alle exklusiv für die Early Access Packs und werden nicht im Stormgate In-Game-Shop erhältlich sein. Die Kapitel 2 & 3 der Vanguard-Kampagne werden später während des Early Access veröffentlicht.

† Bitte beachten Sie, dass alle Investitionen Risiken bergen, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Sie sollten nur einen Betrag investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können, ohne Ihren Lebensstil zu ändern.

Über Frost Giant Studios

Frost Giant Studios wurde 2020 von Tim Morten und Tim Campbell gegründet, erfahrenen Führungskräften der Spieleindustrie, die zusammen mit dem Rest des Entwicklungsteams einige der am meisten gefeierten und meistverkauften PC-Spiele aller Zeiten geschaffen haben. Das Debütspiel des Studios, Stormgate™, ist ein Free-to-Play-Echtzeit-Strategiespiel, das in einem völlig neuen Science-Fantasy-Universum spielt. Der Hauptsitz befindet sich in Irvine, Kalifornien, mit talentierten Mitarbeitern aus der ganzen Welt. Frost Giant Studios engagiert sich für eine Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit, Inklusion und gegenseitigem Respekt basiert.