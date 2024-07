Moods: Roguelite-Shooter mit Stimmungsschwankung startet in Early Access

PC

Mit Moods (stilisiert zu M.O.O.D.S.) hat der singapurische Entwickler StickyStoneStudio einen Roguelite-Top-Down-Shooter in den Early Access gestartet, der unter anderem mit einer Vielfalt an Modifikatoren punkten will, die Effekte und auch Schießverhalten eurer Waffen stark ändern. Daneben bietet die PC-Version auch lokalen Koop für bis zu vier Spieler.

Ein weiteres Merkmal sind die Stimmungen der spielbaren Robokrieger: Stolz verleiht euch einen extra Schild, Liebe betört Gegner, Trauer beschwört einen Hund und Wut haut stärker rein. Die mechanischen Helden müssen dabei just andere Roboter bekämpfen, die durch Emotionen aus den Fugen geraten sind.