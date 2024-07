PM: Wildermyth, ein narratives RPG, erscheint am 22. Oktober für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey PlayStation-Spieler! Wir hier bei Auroch Digital haben uns mit Worldwalker Games zusammengeschlossen, um das ausgezeichnete Wildermyth zu PlayStation 4 und PlayStation 5 zu bringen – der Start ist am 22. Oktober!

Stellt euch vor …

Die Yondering Lands, in denen wir spielen, ist eine sehr vielschichtige Papierwelt, in der jede Szene aus einem Pop-Up-Bilderbuch kommen könnte. Worldwalker Games erinnern uns damit an Tabletop-Rollenspiele und haben wirklich viel Liebe da rein gesteckt, ein einzigartiges, revolutionäres Spiel voller neuer Ideen zu entwickeln. Vergesst Orks, Elfen und Goblins – wie wäre es stattdessen mit telepathischen Insekten-Drachen und den Zahnraduntoten?

Wie in den besten Tabletop-Rollenspielen machen eure Charaktere und Entscheidungen den Kern von Wildermyth aus. Jeder eurer Helden hat eine eigene, einzigartig erstellte Geschichte, Persönlichkeit und ein eigenes Aussehen und wird Beziehungen mit den anderen Helden aufbauen. All diese Elemente können sich ändern, wenn Charaktere altern, Geheimnissen begegnen und Herausforderungen bewältigen.

Während eure Helden die Reise von bescheidenen Bauern zu legendären Helden hinter sich bringen, werden euch zahlreiche Events und Situationen begegnen, die euch vor Entscheidungen stellen – einige davon mit ewigwährenden, charakter-bestimmenden Effekten.

… ob in taktischen Kämpfen gegen unzählige fiese Kreaturen – gegen die ihr die richtigen Fähigkeiten einsetzen müsst, um eure Verbündeten zu unterstützen oder eure Gegner zu zerstören.

… oder wenn ihr eine der vielen Story-Events erlebt. Wenn ihr dem faszinierenden Wolf vertraut, hat das vielleicht haarsträubende Folgen für das Aussehen und die Kampffertigkeiten eures Helden.

… und wenn zwischen euren Charakteren romantische Gefühle entstehen – da kann sich etwas an der Geschichte tun und es treten auch mal geteilte Kampfvorteile auf.

Es gibt, natürlich, auch Zeiten, wenn das Undenkbare passiert: der Tod eines Charakters. Sollte das Schlimmste passieren und ein Held fällt im Kampf, habt ihr die Wahl. Ihr könnt zurückfallen und euren Kampf an einem anderen Tag fortsetzen (mit permanenten Folgen) oder ihr heißt den Tod in einem finalen Stoß willkommen, der noch von Generationen nach euch erinnert werden wird.

Natürlich hält kein Abenteuer für immer und eure Charaktere werden älter, Kampagnen gehen zu Ende und am Ende können eure Helden in ein persönliches Pantheon der Legenden einziehen, aus dem ihr euch in späteren Spielen bedienen könnt.

Bei Auroch Digital haben wir viel Arbeit darein gesteckt, dass die beliebte Erfahrung aus Wildermyths Original nicht verloren geht, wenn wir das Spiel für Konsolen optimieren. Mit diesem Ziel im Sinn haben wir die UI und Steuerungen neu designt, damit sie zum Gamepad passen. So sind Elemente im Spiel gut lesbar und die Steuerung fühlt sich intuitiv an und sorgt für die beste Gamingerfahrung.

Ein weiteres Feature von Wildermyth: Console Edition ist das Monster Compendium. Dieses taktische Fachwerk bietet euch Einsichten in die Kreaturen, die euch auf der Reise durch die Yondering Lands begegnen, und verzaubert euch mit Auszügen aus dem Lore und Hintergrundinformationen über die verschiedenen Fraktionen im Spiel. Wir stellen euch auch den lokalen Co-Op vor, in dem bis zu vier Spieler unterschiedliche Charaktere steuern und eine gemeinsame Geschichte teilen können.

Wenn all das noch nicht genug war, um euch zu begeistern, gibt es noch mehr Neuigkeiten:

Wenn ihr eine physische Kopie von Wildermyth: Console Edition kauft, bekommt ihr euer eigenes Monster Compendium in physischer Form dazu! Und darüber hinaus gibt es das Off-hand Item Skin Pack (DLC), in dem ihr eine ganze Schatzkiste an off-hand-item-Skins wie Schilde, Fackeln, Dolche und mehr findet!

Bleibt dabei für mehr Neuigkeiten und Updates und seid bereit, euer Abenteuer mit Wildermyth am 22. Oktober auf PlayStation 4 und PlayStation 5 zu starten.