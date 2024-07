PM: Helldivers 2 – Die Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit“ erscheint am 8. August (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Man sagt, dass man ohne Funken kein Feuer entfachen könne … Helldivers, wir entfachen gleich ein galaktisches Inferno. Eure neue Premium-Kriegsanleihe gibt es ab dem 8. August für alle aktiven Patrioten – Codename „Flamme der Freiheit“.*

Verbrennt mit neuen Waffen, die fast zu heiß sind, alles, was sich euch in den Weg stellt, überlebt die Hitze des Gefechts mit lebensrettender Rüstung und strahlt im Kosmos mit neuen Emotes, Umhängen und Designs.

In diesem Moment fallen Schwärme abscheulicher Bugs und Rudel mechanischer Monstrositäten in unschuldige Welten ein.

Haltet sie auf … vernichtet sie … verbrennt sie.

Ans Werk, Helldivers. Bringt Feuer im Namen der Freiheit!

SG-451-Cookout

Na, kommt ihr schon ins Schwitzen? Eine Pumpgun, die Phosphor-Brandladungen auf eure hilflosen Gegner abfeuert.

FLAM-66-Torcher

Ein leichter Flammenwerfer, der unter Druck stehenden Treibstoff durch eine Düse in eine stürmische, offene Flamme. Klingt sehr sicher. Ist es aber nicht. Passt auf, wo ihr steht.

P-72-Crisper

Ein Flammenwerfer, der in eure Tasche passt, für den Helldiver unterwegs! Was fällt diesen Typen als Nächstes ein? Diese hübsche, kompakte Handfeuerwaffe verschießt einen Strahl Flammen der Freiheit über kurze Distanzen.

Feuer von oben – Brandbomben-Hellpods

Versengt die Erde (und alles andere) unter euch, während ihr mit Haltung aufsetzt und die Position in Brand setzt.

Hitzesucher I-09

Präsentiert voller Stolz die polierten, blutroten Platten, die in rechtschaffenem Feuer geschmiedet wurden, wie die Helden, zu deren Schutz sie einst gefertigt wurden. Eine wahre Vision der Demokratie.

Draconaut I-102

Ah, es gibt nichts Schöneres als diese befriedigenden Schreie, wenn die Gegner der Freiheit brennen. Genießt das alles in dieser 14-cm-ummantelten Quarzfaser-Schaumrüstung mit exklusiver „Schlauch-zu-Ohr“-Funktion.

Passive Rüstung

Schwer entzündbar! Freut euch über 75 % Schadensresistenz gegen Feuer, während ihr kopfüber in die Gefahr rennt wie die unaufhaltsame Legende, von euch eure Mutter erzählt hat, dass ihr sie sein würdet.

Titel: Brandschutz-Offizier

Ihr könnt euch jetzt Brandschutz-Offizier nennen. Gibt aber kein Zertifikat.

Skin: Orangefarben (Sicherheit)

Lackiert euren Shuttle, euren Hellpod und euren Exo-Anzug in auffälligem Orange für die Sicherheit.

Reinigende Finsternis

Eine emotionale Hommage an die Befreiung von Choepessa IV im Ersten Galaktischen Krieg, bei der so viele Orbitalgeschosse gezündet wurden, dass die Sonne einen ganzen Mondzyklus lang von Asche bedeckt wurde.

Der Durchbruch

Die letzte Mission der 361. „Flamme der Freiheit“ führte direkt ins Herz eines Supervulkans, wo sie sich heldenhaft opferte. Dieser Akt unglaublicher Tapferkeit löste einen riesigen Ausbruch aus und löschte einen gewaltigen Terminidenschwarm aus.

Wie in der erfolgreichen Graphic Novel „Der Durchbruch“ dokumentiert – erhältlich in allen guten Buchläden auf Über-Erde.

Ko-Emotes „Strecken“, „Denkerpose“ und „Brust-Kollisionsmanöver“

Wenn ihr gewinnt … Gewinnt mit Stil.

Ab 8.August ist „Flamme der Freiheit“ im „Akquisitionen“-Laden eures Vernichters verfügbar. Also dreht die Temperatur hoch, um leckere Gerechtigkeit zu brutzeln, serviert mit einer Beilage köstlich gegrillter Demokratie.

Heute Abend speisen wir in der Hölle, Helldivers.

Wir sehen uns auf den Planeten.

* Erfordert das Basisspiel, den Kauf von Über-Credits und Spielfortschritt zum Freischalten.

PSN-Konto erforderlich. ©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Entwickelt von Arrowhead Game Studios AB. Helldivers ist eine eingetragene Rechtsmarke von Sony Interactive Entertainment LLC und zugehörigen Unternehmen in den USA und anderen Ländern.