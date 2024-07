Enshrouded: Update Back to the Shroud erschienen

PC

Das deutsche Entwicklungsstudio Keen Games hat mit seinem Survival-RPG Enshrouded (im Check) einen echten Hit gelandet. Bereits fast drei Millionen Spieler stellen sich der mysteriösen, nebligen Welt. Auf Steam steht Enshrouded insgesamt mit einer "sehr positiven"-Bewertung von knapp 48.000 Spielern gut da. Jetzt ist mit Back to the Shroud das dritte große Update erschienen. Neben drei konfigurierbaren Schwierigkeitsgraden für alle Spielmodi, wurden in ganz Gluttal „Fundstücke“ versteckt, die ihr zur Inneneinrichtung eures Hauses hinzufügen könnt, sowie neue herstellbare Gegenstände, zur Darstellung von Waffen und Rüstungen. Außerdem sind zusätzliche Optionen zur Charakteranpassung verfügbar. Auf Twitch könnt ihr noch nach Twitch-Drops mit weiteren Belohnungen Ausschau halten. Das Team von Keen Games will auch weiterhin auf das Feedback der Fans eingehen, indem das Kampfsystem und die einzelnen Klassen weiter ausbalanciert werden.

Hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads gibt es zunächst vier Einstellungen:

Standard: Dieser Schwierigkeitsgrad ist immer noch als Basis vorhanden und ist die empfohlene Einstellung für Anfänger.

Entspannt: Reduziert die Anzahl der Feinde und bietet mehr Ressourcen und Beute. Es soll der perfekte Modus für den Aufbau von Basen und unbeschwerte Abenteuer sein.

Schwer: Erhöht die Anzahl der Feinde und macht sie aggressiver, um ein härteres Kampferlebnis zu bieten.

Überleben: Für alle, die zusätzlich zu den aggressiveren Gegnern noch zusätzliche Überlebensmechaniken suchen.