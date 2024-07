Dragon Age - The Veilguard soll 140.000 vertonte Dialogzeilen bieten

PC Xbox X PS5

In einem neuen Interview bei Gamesradar sprachen Creative Director John Epler und Creative Performance Director Ashley Barlow von Bioware über die lange Entstehungsgeschichte von Dragon Age - The Veilguard.

Im Zuge des Gesprächs führt Barlow an, dass es 700 vertonte Charaktere im vierten Dragon Age geben wird, die auf 80.000 Dialogzeilen kommen. Zählt man alle Varianten des Avatars Rook mit – im englischen Original gibt es vier wählbare Stimmen, zwei mit britischer und zwei mit amerikanischer Sprachfärbung – mussten der ganze Cast an Sprecherinnen und Sprecher ganze 140.000 Zeilen im Studio vertonen.

Das eröffnet die Frage nach dieser Kennzahl in anderen Spielen. Für Baldur's Gate 3 (im Test) sprach Larian eher von der Menge an Worten im Spiel (1,3 Millionen) – PC Gamer gibt einen Schätzwert von fast 115.000 Dialogzeilen im RPG-Riesenerfolg an (dabei ist zu bedenken: in Baldur's Gate 3 sind die Antworten des Avatars nicht vertont). Todd Howard sprach vor dem Release von Starfield (im Test) von über 250.000 Dialogzeilen. In einem Interview vor dem Erscheinen von Red Dead Redemption 2 (im Test) gab Dan Houser dereinst an, dass es im Western-Epos eine halbe Million Dialogzeilen gäbe.