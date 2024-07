PM: Ubisoft zeigt auf der diesjährigen gamescom seine kommenden Blockbuster Star Wars Outlaws™ und Assassin’s Creed® Shadows™ (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 29. Juli 2024 – Ubisoft gab heute sein Line-Up für die diesjährige gamescom bekannt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich über die Titel Star Wars Outlaws™ und Assassin’s Creed® Shadows™ freuen, die am Ubisoft Stand in Halle 6.1 in jeweils thematisch-passender Atmosphäre präsentiert werden und Fans mit speziellen Foto-Spots und Goodies willkommen heißen.

Für Star Wars Outlaws stehen 100 Anspielstationen bereit, an denen Gäste eine Mission anspielen können, bevor das Spiel offiziell am 30. August erscheint. Der Stand verfügt zudem eine Spectator Area für alle, die einen Blick auf den Stand werfen wollen. Zugang zum Stand ist nur für Personen ab 16 Jahren möglich.

Informationen aus erster Hand zu Assassin’s Creed Shadows, dem neuesten Teil der beliebten Assassin’s Creed-Reihe, welches die Spieler:innen ins feudale Japan versetzt, liefert eine Entwickler-Präsentation in einem Kino, das Platz für 400 Besucher:innen bietet. Fans können hierbei die unterschiedlichen Spielstile der beiden Protagonisten Naoe und Yasuke live erleben und kennenlernen.

Beide Stände sind über einen einfachen Zugang besuchbar. Star Wars Outlaws bietet zudem Anspielstationen für Personen im Rollstuhl sowie bei Bedarf die Eingabemöglichkeit mit dem Xbox Adaptive Controller.

Für Fans von Rainbow Six Siege oder XDefiant lohnt sich ein Besuch im Xperion am Hansaring. Dort wird am 23. August im Rahmen der gamescom das europäische R6 Combine Finale ausgetragen, bei dem die besten zwei Rainbow Six Siege-Teams aus Europa live vor Ort um ein Preisgeld von 20.000 € spielen. Interessierte können sich zudem vor Ort in einer exklusiven XDefiant-Arena messen, um ihr Können im neuen kostenlosen, rasanten Arcade-Shooters von Ubisoft zu beweisen.

Cosplayer:innen dürfen sich auf eine besondere Aktion von Ubisoft freuen: Cosplay Fotograf eosAndy und Ubisoft bieten während der Messe-Tage am Assassin’s Creed-Stand in Halle 6.1 kostenlose Fotoshootings an. Alle, die in einem Assasssin’s Creed-Cosplay erscheinen, haben zudem die Möglichkeit mit ihren Bildern an dem #AssassinsCreedCosplayContest teilzunehmen und dadurch die Gelegenheit, tolle Preise zu gewinnen, unter anderem von BenQ. BenQ stattet zudem als erneuter Hardware-Partner den riesigen Star Wars Outlaws-Stand von Ubisoft mit hochauflösenden BenQ MOBIUZ EX3210U Monitoren aus. Mehr zum Cosplay-Contest und den Teilnahme-Bedingungen gibt es auf https://www.assassinscreed.com/cosplay-contest

Auch die Anno Union nutzt die Gelegenheit, um mit Fans und Anno-begeisterten Spieler:innen in direkten Austausch zu treten und lädt zum allerersten Anno Builders Event ein. Teilnehmende erhalten unter anderem die Möglichkeit, einen Teil des Dev Teams zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und an Präsentationen teilzunehmen. Das Anno Builders Event findet am 21. August in der Roonburg in Köln ab 18 Uhr statt. Wer an einer Teilnahme interessiert ist und sich noch um einen Platz auf der Gästeliste bewerben möchte, kann sich über die Anno Union auf folgender Webseite noch bis zum 31. Juli registrieren.*

Der gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 06.1 | B020 - C021 und C011 - B010 und ist vom 21. bis 25. August für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Für weitere Informationen über Ubisoft-Spiele und für aktuelle News besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.

*Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist begrenzt. Zugang nur nach vorheriger Registrierung möglich.

