PM: Erster Blick: Astro Bot Limited Edition DualSense Wireless-Controller (Sony Playstation Blog)

Ich freue mich, mit weiteren Enthüllungen rund um Astro Bot im Gepäck wieder hier zu sein.

Wenn ihr die Neuigkeiten zu Astro in letzter Zeit verfolgt habt, dann wisst ihr, dass Team Asobi hart an einem brandneuen Spiel gearbeitet hat, das am 6. September erscheinen wird. Das Spiel bietet über 50 Planeten, neue Power-ups, jede Menge Gegner, Geheimnisse und aus PlayStation-Titeln bekannte Charaktere zum Sammeln. Mit dabei auch ein DualSense Wireless-Controller, der in einen lebendigen Charakter verwandelt wurde und Astro bei seiner Mission unterstützt.

Ich freue mich, heute ankündigen zu dürfen, dass ihr mit dem coolen neuen DualSense Wireless-Controller – Astro Bot Limited Edition – in Astros übergroßes neues Abenteuer stürmen könnt!

Wir wissen, dass viele von euch darauf gehofft haben, nachdem sie den Trailer gesehen haben. Also haben wir schnell unsere reizenden Bots gebeten, dieses Prachtstück zu konstruieren– und tadaaa! Ich mach natürlich nur Spaß. Er war schon seit einiger Zeit in Arbeit, sorgfältig ausgetüftelt von den unglaublichen Teams bei SIE. Und was für einen tollen Job sie gemacht haben!

Das Design des Controllers zeichnet sich durch die für Astro typischen blauen Akzente an den Griffen und Tasten, eingravierte Sci-Fi-Linien sowie das charakteristische verspielte Augenpaar auf dem Touchpad aus. Es ist ein wahres Kunstwerk und wir von Team Asobi könnten mit dem Endergebnis nicht zufriedener sein.

Mit dieser dynamischen Ergänzung für euer Set-up erwartet euch ein übergroßes Weltraumabenteuer…

Ab Freitag, den 9. August um 10 Uhr Ortszeit können Spieler im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien, Österreich und Portugal den DualSense Wireless-Controller– Astro Bot Limited Edition– über direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Händlern vorbestellen. Am selben Tag starten die Vorbestellungen auch bei ausgewählten Einzelhändlern in anderen Ländern. Der DualSense Wireless-Controller– Astro Bot Limited Edition– wird in begrenzter Stückzahl für 79,99€ erhältlich sein und erscheint am 6. September, dem Tag der Veröffentlichung von Astro Bot.

Ich nutze diese Gelegenheit, um ein paar der coolen Sachen zusammenzufassen, die dieses neue „Astro Bot“-Spiel mit dem DualSense Wireless-Controller macht.

Erstens könnt ihr, wie es viele von euch von einem Astro-Spiel erwarten, die Oberflächen fühlen, auf denen Astro läuft und rutscht– von Gras, Sand, Metall bis hin zu weicheren Texturen oder Wasser. Das war bereits bei Astro‘s Playroom der Fall, aber wir haben die Anzahl der Texturen erhöht, die ihr durch den Controller fühlen könnt.

Als Nächstes haben wir die adaptiven Trigger in Kombination mit dem haptischen Feedback verdoppelt, indem wir sie eng mit Astros neuen Kräften verknüpft haben. Wenn ihr zum Beispiel „Barkster, der Bulldoggen-Boost“ benutzt, könnt ihr synchron zur Animation spüren, wie die Schubdüsen gegen euren Finger rattern, was für ein sehr dynamisches und immersives Gefühl sorgt. Jedes neue Power-up wurde auf dieselbe Weise gehandhabt, sodass ihr verschiedene Ausdrucksformen mit euren Fingern hautnah erleben könnt.

Zu guter Letzt war es angesichts der vielen Gegner und Bosskämpfe, die wir zu diesem neuen Abenteuer hinzugefügt hatten, wichtig, an den Kämpfen und Effekten zu arbeiten, indem wir alle oben genannten Punkte miteinander kombiniert haben. Ob es nun um Dehnen oder Hämmern geht oder darum, auf harte Oberflächen einzuschlagen, es gibt viele neue Effektarten, die in Astro Bot erlebt werden können.

Und natürlich können wir diesen Beitrag nicht beenden, ohne den Dual Speeder zu erwähnen, eins von Astros am häufigsten genutzten Gadgets, mit dem er zu verschiedenen Planeten fliegen kann. Der Dual Speeder macht vollen Gebrauch von Bewegungssteuerung, adaptiven Triggern und haptischem Feedback. Hier seht ihr eine sehr frühe Konzeptkunst und wie er im finalen Spiel aussieht.

Das wäre dann erst einmal alles von uns! Wir melden uns bald wieder für mehr Neuigkeiten rund um Astro Bot. Bis dahin sagt uns bitte in den Kommentaren, was ihr von diesem coolen DualSense Wireless-Controller– Astro Bot Limited Edition – haltet!

Astro Bot erscheint am 6. September für PS5. Wir warten nur darauf, dass ihr Astro bei seinem ersten großen neuen Abenteuer begleitet!

Team Asobi Ende.