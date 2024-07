Astro Bot: Acht Minuten Gameplay von der ChinaJoy

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Derzeit findet in Shanghai die Spielemesse ChinaJoy statt. Auf der ist auch eine Demo von Astro Bot spielbar, die man in einem Video auf dem chinesischen Gaming-Kanal A9VG sehen kann, in dem acht Minuten Gameplay am Stück festgehalten wurden. Die Qualität ist dabei allerdings nicht optimal, da das Gameplay vom Bildschirm abgefilmt wurde.

Bei der Demo-Version handele es sich laut VGC um die identische Version, die Journalisten bereits zuvor auf Anspielterminen erleben konnten und von der euch Benjamin in seiner GamersGlobal-Preview von Astro Bot berichtete.

Astro Bot wird am 6. September 2024 für PS5 erscheinen.