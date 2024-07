Alien – Rogue Incursion: VR-Spiel mit Comic-Heldin // Trailer

PC PS5

Noch in diesem Jahr soll mit Alien – Rogue Incursion das erste VR-Spiel im Alien-Universum erscheinen. Auf der heute zu Ende gehenden Comic Con in San Diego, USA ist für das Spiel auch ein Trailer erschienen, denn ihr euch wie immer am Ende dieser News anschauen könnt.

Auf den ersten Blick sieht Alien – Rogue Incursion wie ein typisches Alien-Spiel im Survival-Horror-Genre aus, aber die Protagonistin des Spiels dürfte einigen Kennern des Franchise bekannt vorkommen. Ihr schlüpft in die Rolle von Ex-Marine Zula Hendricks, die ihr aus Dark Horse-Comics wie Aliens Defiance, Aliens Rescue und Alien Resistance bereits kennen dürftet und begebt euch auf dem Planeten Purdan in einer geheimnisvollen und unterirdischen Station auf die Suche nach Überlebenden und vielleicht mehr.

Alien – Rogue Incursion soll PlayStation VR2, SteamVR und die Meta Quest 3 unterstützen.