Besser spät als nie?

Teaser Alles braucht seine Zeit, aber machen zu viele Verschiebungen ein Spiel uninteressanter?

Gut Ding will Weile haben, wie es so richtig heißt. Und ein Spiel ist definitiv schlechter dran, wenn es zu früh auf den Markt geworfen wird. Andererseits lag auch eine gewisse Weisheit in der unbefriedigenden Release-Zeitraumsprognose "Wenn es fertig ist". Wird zu früh ein Jahr, Quartal oder gar konkreter Termin gegeben und dann verschiebt sich der Titel deutlich, kann das abschreckend wirken. Oder?

Das sollt ihr uns in der heutigen Sonntagsfrage verraten. Ihr seid dabei wie immer eingeladen, eure gewählte Option in der unten eingebundenen Umfrage im Kommentarbereich zu ergänzen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.