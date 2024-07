US-Synchronsprecher von Videospielen treten in Streik

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die in der US-amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTRA organisierten Synchronsprecher für Videospiele haben einen Streik begonnen. Die Gewerkschaft fordert bessere Bedingungen für ihre Mitglieder, wobei sich laut SAG-AFTRA der Streit zwischen Gewerkschaft und Industrie insbesondere an Verwertungsrechten von Wort und Bild in KI-Nachproduktionen entfacht. Der genaue Stand der Verhandlungen ist allerdings nicht bekannt. Die Gewerkschaft war seit Monaten mit den großen Spielefirmen wie Electronic Arts und WB Games am Verhandeln.

Die Screen Actors Guild hatte 2023 auch die Hollywoodstudios für Monate bestreikt. Damals war ebenfalls die KI-Verwertung der Arbeit von Schauspielern und Drehbuchschreibern ein Konfliktpunkt.