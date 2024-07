PM: [Video] Lernen Sie mit dem neuen Trailer zu Cat Quest III, wie man ein echter Pirat wird (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lernen Sie mit dem neuen Trailer zu Cat Quest III, wie man ein echter Pirat wird

26. Juli 2024 – Ahoy, verehrte Piraten! Der Start von Cat Quest III steht am 8. August kurz bevor und wir möchten sicherstellen, dass Sie bereit sind, in die gefährlichen Gewässer des Katzribik einzutauchen. Der bekannte Erzähler und Schiffskamerad Jon Cartwright wird Ihnen alles Wichtige erklären, damit Sie nicht über die Planke gehen müssen.

Wie man ein Pirat wird – Trailer:

Setz die Segel für das süßeste Kätzchen-Abenteuer des Jahres 2024. Cat Quest III ist der neueste Teil des Katzen-Franchise, der sich nun den Gefahren des Meeres stellt. Schippern Sie auf Ihrem Schiff und erkunden Sie tropische Inseln, um die Miau-sterien der Katzribik zu lüften. Begeben Sie sich auf ein Solo-Abenteuer oder nehmen Sie Ihre Mitpiraten mit für eine unvergessliche Reise. Cat Quest III wird für PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox One , Xbox Series X|S and PC (via Steam ) veröffentlicht.