Darauf freut sich die Redaktion im... August 2024

Die Gamescom naht!

Teaser Im August klettern die Temperaturen weiter nach oben und besonders bei einem gewissen AAA-Release lässt so mancher Autor schonmal geistig die Raumschiffmotoren warmlaufen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Ich schaueweiter (eine relativ neue "Entdeckung" von mir), und freue mich auf die letzten Folgen der bis einschließlich Folge 7 wieder sehr starken zweiten Staffel von. Allerdings freue ich mich auch darauf, direkt danach mein WoW-Abo wieder zu kündigen. Beziehungsweise habe ich es schon gekündigt, zu Ende August.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich sehr auf, das Ende August erscheint. Mein vierstündiges Anspielen hat mir viel Spaß gemacht, und ganz im Gegensatz zu sonst galt das auch fürs Schleichen – Nixx als Begleiterin (und letztlich ja als spielmechanische Extension meiner selbst) ist wirklich eine Bereicherung. Und Anfang August nehme ich eine Spieleveteranenfolge mit Anatol Locker zuauf, juhu, dann darf ich das auch mal wieder spielen...[SONSTIGES] Der August steht voll im Zeichen der. Mit einigem Aufwand werden neun GamersGlobal/RetroGamer-Mitstreiter von Mittwoch 21.8.24 bis Sonntag 29.8.24 die Stellung halten auf der Kölner Messe, Halle 10.2, hinten beim Retro-Area-Gemeinschaftsstand. Ich würde mich freuen, wenn wir viele GamersGlobal-User begrüßen könnten![FILME/SERIEN] Der August bringt mir die Gelegenheit, mich auf einen Film zu freuen und doch von ihm überrascht zu werden. Entwickler wieund andere Stimmen aus meiner Online-Filterblase sind angetan von oder voller Vorfreude auf. Zuerst vermutete ich hinter dem Namen eine Art Creepypasta-Verfilmung, aber es scheint eher ein Serienmörder-Thriller zu sein, der allerdings doch mehr in Richtung Horror driftet. Mehr weiß ich auch nicht, außer dass das Filmplakat für mich schon die richtigen Vibes transportiert und wohlals besagter Mörder zu sehen ist. Mehr will ich jetzt auch gar nicht wissen, schaue also keinen Trailer und hoffe die Vorzeichen stimmen, sodass mir der Streifen gefallen wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mit einer gewissen weit, weit entfernten Galaxis bin ich nicht leicht zu ködern. Daher richtet sich meine Neugier im August auf. Publisher 3D Realms verhilft mal zur Abwechslung keinem Boomer-Shooter zur Veröffentlichung, sondern einem Top-Down-Action-Spiel. Der gezielt mit wenigen Farben arbeitende Pixel-Stil gefällt mir ebenso wie das japanische Setting: Man schlüpft in die Rolle einer gealterten Ronin, die nur noch ohne Schwert kämpft, da sie dem Töten abgeschworen hat.[SONSTIGES] Gespannt blicke ich auch auf. Nur muss ich da auch Zeit zum Schmökern finden. So ein Visual-Novel-artiges Adventure zählt für mich schon eher zum Buchstapel als zum Mountain of Joy, daher sortiere ich das Revival vonfrech hier ein. Moment, irgendetwas anderes war da doch noch. Ach ja: Kommt auf einen Sprung bei unserem Stand auf der Gamescom vorbei!

[Filme/Serien] Ich bin gerade wieder dabei, mir Tequila & Bonetti zu geben. Es gab nur eine einzige kurze Staffel, aber es ist und bleibt eine meiner absoluten Lieblingsserien! Zwar stecken unzählige kleine Fehler drin, aber die Hauptfiguren sind alle großartig und die Grundidee des traumatisierten Ermittlers mit einem Hund als neuen Partner ist super. Ich muss endlich mal schauen, ob ich irgendwo die italienische Neuauflage der Serie mit deutschen oder englischen Untertiteln (legal) herkriege. Interessieren würde mich schon sehr, was sie draus gemacht haben. Da auch in Neuauflage Jack Scalia die Hauptrolle spielt, kann aber eigentlich nichts schiefgehen. Cooler Typ! Für mehr werde ich im August keine Zeit haben.



[Spiele/ Brettspiele] Am meisten gespannt bin ich eindeutig auf Black Myth - Wukong. Gut aussehen tut's ja schon mal, und Soulslikes gehen eigentlich immer. Die chinesische Thematik reizt mich ebenfalls. Ende des Monats wartet dann noch Star Wars Outlaws. Begeistert hatte mich das Hands-on im Juli zwar nicht, spielen – und vor allem Antworten auf die noch offenen Fragen finden – möchte aber trotzdem.



[Sonstiges] Natürlich freue ich sehr auf den Bundesliga-Start. Nun, die 2. Liga meine ich vor allem. Der FC musste ja leider runter, aber trotz der noch geltenden Transfersperre, finde ich, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ob es für den direkten Wiederaufstieg reicht? Mal sehen. Mit einem Sieg gegen den HSV im Eröffnungsspiel könnte der FC ein erstes Ausrufezeichen setzen. Ach ja, und Gamescom ist ja auch noch. Wenn wir die Corona-Pause außen vor lassen, werde ich dann schon 13 Mal in Folge dort gewesen sein.





Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Meine Erwartungen sind durchwachsen: Hit or Miss halt. Von Regisseur Federico Álvarez kommt im August der siebte Serienteil Alien - Romulus. In der Timeline soll Romulus zwischen dem Original-Alien und der Fortsetzung Aliens liegen und einer Gruppe Kolonisten folgen, die eine alte Raumstation finden. Also wieder ein eher klaustrophobisches Setting mit Cailee Spaney (Civil War, Pacific Rim Uprising) als Hauptdarstellerin. Ich bin gespannt. Natürlich steht auch der Borderlands-Film auf meiner Kinoliste – schon aus beruflichem Interesse. Und die Besetzungsliste macht schon Lust – Cate Blanchett, Jack Black, Kevin Hart und Jamie Lee Curtis sind mit dabei. Hoffen tue ich auch auf die vierte Season der großartigen TV-Serie Umbrella Academy. Am unteren Ende der Vorfreude-Skala befindet sich dagegen die zweite Staffel von Ringe der Macht. Schon die erste Staffel war, sagen wir mal höflich, eher unterdurchschnittlich. Mal schauen, ob Amazon das „toppen“ kann.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch im August ist meine Spieleliste überschaubar. Das Action-Rollenspiel Black Myth - Wukong, basierend auf einem klassischen chinesischen Roman aus dem 16. Jahrhundert, ist schon optisch der Hammer und zeigt eindrucksvoll, wozu die Unreal Engine 5 fähig ist. Bleibt nur zu hoffen, dass das Spiel auch mit der furiosen Optik mithalten kann. So sehr ich mich auf die technischen Finessen von Black Myth freue, mein Herz schlägt eigentlich für das erste echte neue Mana-Spiel der Hauptserie seit 2006: Visions of Mana. Allerdings kommt der frische Teil der Reihe nicht mehr auf der Nintendo Switch – schon der Trailer zeigt, warum. Aber ich habe noch eine Menge Platz auf meiner Xbox. Nur schade, dass ich mit dem Spielstart ein paar Tage warten muss: Am 29. August bin ich noch unterwegs.



[SONSTIGES] Was beginnt neben August noch mit A? Genau, altes Zeug. Wie schon im Juli stehen im August neben einigen Formularen, Anträgen, Businessplänen und Pitches ein paar andere Sachen auf dem Programm: Es ist Gamescom und dann bin ich eine ganze Woche in Heidelberg, um dort zu unterrichten. Da bleibt wenig Zeit zum Lesen. Wenn ich trotzdem Gelegenheit habe, in ein Buch reinzuschauen, dann nur unterwegs im Zug. Für diesen Zweck habe ich mir ein paar Golden Oldies auf mein Tablett gepackt. Ganz oben ein paar alte Romane von Frederick Forsyth aus den 70ern: Die Akte Odessa und Die Hunde des Krieges gehören zu meinen Alltime-Favorites, die ich alle paar Jahre mal wieder raus krame und mit Freude lese.



Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Diesen Monat ist es wirklich soweit: Die neuen Staffeln vonund dem humorvollen Krimistehen an. Dazu vielleicht der-Film? In jedem Fall wird noch jede Menge Olympia an die heimische Leinwand projeziert.[SPIELE/BRETTSPIELE] Diesen Monat ist es wirklich soweit, Teil 2: Das Brettspiel zuerscheint auch für Leute, die nicht bereits kurz vor der Teilung des Römischen Reiches bei Kickstarter ihre Unterstützung monetär bekannt gegeben haben. Der Ausflug durch Erathia kann kommen. Auf dem Rechner: Hat schon jemand anderes was zugeschrieben? Dann bitte dort weiterlesen.[TAYLOR SWIFT] Hamburger Volksparkstadion: Das war ziemlich gut, gerne wieder. Im September hat die Dame ja eine Tour-Pause, da gibt es doch sicherlich Reputation (Taylor's Version)?