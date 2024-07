Fallout Yesterday: Verschollenes Fallout 3 "Van Buren" als Mod erschienen

PC MacOS

Vor kurzem ist im Schatten der Total-Conversion-Mod Fallout - London für Fallout 4, die dank ihres Umfangs und Qualität, aber vor allem wegen des missglückten Release-Vorgangs aufgrund schlecht kommunizierter Bethesda-Patch-Politik (seit 2004 Franchise-Eigentümer) einiges an Medienresonanz abbekam und nun auf GOG zu haben ist, eine weitaus bescheidenere aber nicht minder interessante Mod im Fallout-Universum erschienen.

Fallout Yesterday richtet sich an Fans der klassisch-isometrischen Fallout-RPGs Es stellt eine Fortsetzung zu Fallout 2 dar, die zwar damals offiziell als Fallout 3 angekündigt, aber aufgrund der Pleite von Interplay und der Schließung des Entwicklerstudios Black Isle nie das Licht der Welt erblickte. Nun ist Fallout Yesterday als Mod in spielbarer Version 0.6 erschienen. Entwickelt wird das Fan-Projekt, das eine Installation von Fallout 2 voraussetzt und gratis zum Download bereitssteht, von Entwickler PJ & Co., der seit gut zehn Jahren an der Umsetzung arbeitet.

Die Mod basiert auf einer unvollendeten Version des nie veröffentlichten, klassischen Fallout 3, das um die Jahrtausendwende bei Black Isle unter Aufsicht von Chris Avellone in Entwicklung war. Das stark an ein Tabletop-RPG angelehnte Projekt erhielt zu der Zeit den Codenamen "Van Buren", wurde kurz vor dem Ende von Interplay noch von Josh Sawyer übernommen, der das Rollenspiel aber auch nicht mehr vollenden konnte.

"Van Buren" sollte im Jahr 2253 im amerikanischen Südwesten spielen, Menschen, Ghulen und Supermutanten als Fraktionen enthalten sowie ein eigenes S.P.E.C.I.A.L.-System und mehrere Enden bieten. Es wurde 2003 endgültig eingestellt. Im Jahre 2007 gelangte überraschend eine Tech-Demo an die Öffentlichkeit. Benannt wurde die Entwicklung damals nach Martin Van Buren, dem 8. Präsidenten der USA, der als Mitgründer der Demokratischen Partei gilt.

Einige Spuren von "Van Buren" sind noch in Fallout - New Vegas zu finden. Mod-Entwickler PJ & Co. nahm in den letzten zehn Jahren die Tech-Demo genauer unter die Lupe, analysierte wieder aufgetauchte original Design-Dokumente, durchleuchtete zahlreiche Interviews und sprach mit Ex-Entwicklern. Auf dieser Grundlage und mit eigenen Ideen brachte er die Mod Fallout Yesterday in eine spielbare Form. Im Lauf der Zeit soll die Mod vervollständigt und ausgebaut werden. Inhaltlich sei sie laut Entwickler bereits fertig. Herunterladen lässt sie sich direkt von der Patreon-Seite des Entwicklers oder von Nexus Mods wo ihr auch mehr zum Inhalt und den Features der Mod erfahrt.