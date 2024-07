Stalker 2 - Heart of Chornobyl verschiebt sich auf den 20. November 2024

"Schon wieder?"

Der ukrainische Entwickler GSC Game World hatte den September diesen Jahres als Launch-Monat für Stalker 2 - Heart of Chornobyl vorgesehen. Nun gab das Team die Verschiebung des Spiels bekannt, der neue Termin ist aber nicht so viel später: Am 20. November 2024 sollt ihr dann auf PC und Xbox Series S|X in die Zone vordringen können.

Die Ankündigung erfolgt auch über einen augenzwinkernden Trailer, in dem ein Stalker per Funk die Info erhält, dass sich sein Einsatz verschiebt und die Zone bis dahin für ihn tabu sei. Der quittiert das mit einem genervten "schon wieder?"

GSC Game World stellte im gleichen Zug aber einen ausführlichen Einblick in Stalker 2 in Aussicht. Der Deep Dive soll am 12. August 2024 auf den Kanälen von Xbox veröffentlicht werden.