PM: Highlights im August: Neue Spiele für eure PlayStation (Sony Playstation Blog)

Von wegen Sommerpause: Auch im heißen August erwarten euch wieder viele neue Spiele für eure PlayStation. Wir möchten euch jetzt einige Highlights vorstellen, die in den nächsten Wochen erscheinen werden. Auf welche Spiele freut ihr euch ganz besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Schlüpft in die Hauptrolle einer der wohl bekanntesten und gefürchtetsten Kopfgeldjäger der Galaxie – Jango Fett! Während der Primärklon der Großen Armee der Republik seinen ersten Auftritt in „Star Wars: Episode 2 – Angriff der Klonkrieger“ hatte, wird in Star Wars: Bounty Hunter die Zeit nochmal zurückgedreht und eine Geschichte erzählt, die vor den Ereignissen des Sci-Fi-Films aus dem Jahr 2002 spielt. Im Auftrag von Count Dookus begebt ihr euch in dieser Third-Person-Shooter-Neuauflage auf die Suche nach der dunklen Jedi Komari Vosa.

Fast 22 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Star Wars: Bounty Hunter, findet der Titel – dank dem Entwicklerteam von Aspyr – mit zahlreichen optischen und technischen Verbesserungen nun auch seinen Weg auf PlayStation 5. Wer das Spiel vorbestellen möchte und gleichzeitig Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich vor dem Release am 1. August 2024 zusätzlich über 10% Rabatt freuen!

STAR WARS™: Bounty Hunter™

19,99 Euro

War es schon immer euer Herzenswunsch, als furchtloser Katzitän die Schnurribik zu erkunden? Dann streicht euch den 08. August dick im Kalender an und macht euch in Cat Quest III, dem dritten Teil der wohl niedlichsten RPG-Reihe aller Zeiten, auf die Suche nach einem verschollenen Schatz und kämpft gegen fiese Pi-Ratten. Aber achtet unbedingt darauf, dass eure Mannschaft nicht miau-tert.

Die Entwickler von The Gentlebros erweitern ihr Erfolgskonzept und lassen euch zum ersten Mal mit einem Schiff über die Meere fahren und eine große offene Welt mit ihren vielen Geheimnissen erkunden. Dabei geht es natürlich nicht immer friedlich zu und ihr werdet in spannende Kämpfe verwickelt, die ihr mit neuen Angriffskombinationen und Waffen für euch entscheidet. Das fantastische Katzenabenteuer könnt ihr alleine oder gemütlich auf der Couch mit einem Freund oder einer Freundin im lokalen Koop spielen. PlayStation Plus-Abonnenten erhalten 10% Rabatt auf den Kaufpreis.

Cat Quest III

19,99 Euro

Wenige Wochen vor dem offiziellen Auftakt der NFL Season 2025 dürfen Football-Fans auch virtuell vom Einzug in den Super Bowl träumen. Und natürlich hat EA Sports wieder mehrere Neuerungen in Madden NFL 25 untergebracht. So wurde zum Beispiel der beliebte Franchise-Modus umfangreich überarbeitet. Regelmäßige Content-Updates für Ultimate Team und Superstar sind ebenfalls im neuen Madden-Jahr geplant.

Auch technisch hat sich Madden NFL 25 weiterentwickelt. So sorgt das physikbasierte und dynamische Tackling-System FieldSENSE für realistischere Zusammenstöße der Spieler auf dem Feld. Darüber hinaus wird Timing mit dem neu konzipierten Hit-Stick, Trefferindikatoren und weiteren Dingen eine wichtige Rolle in der Football-Simulation spielen. Wer schon früher mit Madden NFL 25 loslegen möchte, erhält mit der Deluxe Edition des Titels drei Tage Early Access. Im MVP-Bundle steckt zudem die Vollversion des zuletzt veröffentlichten College Football 25 von EA Sports.

EA SPORTS™ Madden NFL 25

79,99 Euro

Wenn ein neues Spiel von Red Thread erscheint, dann dürft ihr etwas ganz Besonderes erwarten. Nach Dreamfall Chapters und dem Mystery-Adventure Draugen, erschaffen die norwegischen Indie-Entwickler mit Dustborn erneut ein fantastisches Universum mit Geschichten, die so richtig unter die Haut gehen. Ihr begebt euch in der Rolle von Pax auf einen ganz besonderen Roadtrip durch die in der Zukunft nicht mehr vereinten USA, um ein mysteriöses Paket auszuliefern.

Doch Pax ist kein normales Mädchen, sondern eine sogenannte Anomale, die die Sprache als mächtige Waffe einsetzen kann, um Menschen zu manipulieren und sich aus brenzligen Situationen zu befreien. Eine ganz besondere Fähigkeit, die ihr auf eurer Odyssee durch ein alternatives Amerika gut gebrauchen könnt. Getarnt als Punkrock-Band macht ihr euch mit einer Reihe von Mitstreitern auf den Weg, stellt euch immer kniffligeren Herausforderungen und nehmt euch besonders vor den Schergen des autoritären Regimes Justice in Acht.

Dustborn Pre-Order Bundle

29,99 Euro

Fans des Soulslike-Genres werden auch in diesem Monat voll auf ihre Kosten kommen. Mit Black Myth: Wukong steht nämlich ein brandneues Action-Rollenspiel in den Startlöchern. Ihr übernehmt die Rolle des „Auserkorenen“ und müsst euer Kampftalent gegen herausfordernde Gegner und Rivalen unter Beweis stellen, um die dunkle Wahrheit einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken.

Euer treuester Begleiter des Abenteuers wird hierbei euer Stab sein. Zahlreiche Techniken können damit erlernt werden, um in den Schlachten als Sieger hervorzugehen. Zudem helfen euch Zauber, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände, die ihr eurem Kampfstil anpassen könnt. Die Geschichte von Black Myth: Wukong ist übrigens in der chinesischen Mythologie angesiedelt und basiert auf dem Roman-Klassiker „Die Reise nach Westen“ aus dem 16. Jahrhundert.

Black Myth: Wukong

69,99 Euro

PlayStation Studios und das Entwicklerteam der Firewalk Studios präsentieren mit Concord einen brandneuen Helden-Shooter, bei dem ihr als Teil einer Freegunner-Crew in packenden 5-gegen-5-Duellen antretet. Mehrere Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten werden euch zur Wahl stehen. Doch denkt immer daran: Teamwork ist der Schlüssel zum Sieg in Concord!

Insgesamt sechs unterschiedliche PvP-Spielmodi warten zum Launch auf euch. Regelmäßige Updates werden den Titel auch nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten versorgen. Dazu zählen aber nicht nur weitere Spielmodi, sondern auch Freerunner, Karten, Filmsequenzen sowie Welten, die ganz ohne zusätzliche Kosten im Spiel landen. Tägliche und wöchentliche Herausforderungen belohnen euch darüber hinaus mit neuen Gegenständen. Am 23. August 2024 legt Concord auf PlayStation 5 und PC los!

Concord™

39,99 Euro

Viele Jahre mussten Fans auf einen neuen Hauptteil der Rollenspiel-Reihe von Square Enix warten. Am 29. August 2024 geht es mit Visions of Mana nun weiter – über 15 Jahre nach Dawn of Mana für PlayStation 2. Im Mittelpunkt der Story stehen diesmal Val und Hina, die sich auf den Weg zum Mana-Baum machen. Während ihrer Reise treffen sie aber nicht nur auf Freunde, sondern lernen auch die Wahrheit über diese Welt kennen.

Erkundet eine weitläufige und halboffene Spielwelt, die voller Geheimnisse, Entdeckungen und natürlich auch Feinden steckt. Auch musikalisch dürfen sich Fans auf einiges freuen. So wurden mehr als 100 Musikstücke für den Soundtrack von Visions of Mana komponiert. Ihr könnt den Release nicht mehr abwarten? Mit der Digital Deluxe Edition des Rollenspiels gibt es 24 Stunden Early Access auf die Vollversion.

Visions of Mana

69,99 Euro

Wolltet ihr schon immer mal einen eigenen Gundam ganz nach euren Vorstellungen bauen und im Kampf einsetzen? Dann solltet ihr euch Gundam Breaker 4 am 29. August 2024 nicht entgehen lassen. Über 250 Basisbauteile stehen euch beim Bau zur Wahl. Für die individuelle Note sorgen anschließend noch Farben, Verwitterungen und Aufkleber, die ihr am Gundam anbringen könnt.

Sobald ihr mit eurer Kreation zufrieden seid, dürft ihr euch in eine Reihe von Kampfmissionen stürzen. Tretet online gegen andere Spieler aus aller Welt an oder stellt euch im Einzelspieler-Modus den Herausforderungen. Vorbesteller von Gundam Breaker 4 profitieren übrigens von weiteren Vorteilen. Neben sechs zusätzlichen Bauteilen für euren Gundam, schaltet ihr zudem die „GUNDAM RX-78 Rezirkulationsfarbe“ früher frei.

GUNDAM BREAKER 4

59,99 Euro

Ubisoft bringt mit Star Wars Outlaws das allererste Open-World-Spiel der legendären Sci-Fi-Reihe an den Start. In der Rolle von Kay Vess werdet ihr als Gesetzlose durch die Galaxie reisen und gefährliche Missionen für namhafte Auftraggeber erfüllen. Unter anderem wird es dabei auch zu einem Zusammentreffen mit dem Kultcharakter aus den Filmen Jabba the Hutt kommen.

Und natürlich darf auch ein eigenes Raumschiff nicht fehlen. An Bord der Trailblazer werdet ihr unterschiedliche Planeten ansteuern, wo euch neue Herausforderungen, Abenteuer und Belohnungen erwarten. Als Vorbesteller der Gold Edition oder Ultimate Edition im PlayStation Store startet ihr außerdem drei Tage früher ins Sci-Fi-Abenteuer!

Star Wars Outlaws

79,99 Euro