Fallout - London: Riesen-Mod bei GOG erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Fallout - London ist ein groß angelegtes Fan-Projekt, dass euch die typische Fallout-Apokalypse mal im guten alten England erkunden lässt. In dessen Kampagne geratet ihr zwischen die Fronten in einem Konflikt zwischen den Fraktionen in London. Die Modder versprechen bis zu 90 Stunden Spielzeit und mehrere Story-Pfade.

Der geplante Release der Fallout 4-Mod musste nach dem Nextgen-Update für das Spiel verschoben werden, nun ist die Total Conversion aber endlich verfügbar. Durch die Größe der Mod (34 GB) war auch das Hosting der Dateien wohl nicht ganz umkompliziert, hierbei hat sich GOG als Partner angeboten, findet ihr die Mod unkompliziert im GOG-Shop.

Voraussetzung für Fallout - London ist die GotY-Edition von Fallout 4. Die Total Conversion greift dabei tief in die Spieldateien des Ödland-Abenteuers ein, wer danach wieder das reguläre Fallout 4 spielen will, muss daher zuvor Fallout - London wieder deinstallieren.