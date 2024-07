PM: Die kostenlose Island Builder-Erweiterung von Tentacular bringt noch mehr Chaos und Kreativität in den VR-Überflieger (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die kostenlose Island Builder-Erweiterung von Tentacular bringt noch mehr Chaos und Kreativität in den VR-Überflieger

Der Entwickler Firepunchd Games und der Publisher Devolver Digital haben ihre ziemlich kreativen Kräfte gebündelt und ihr geliebtes VR-Spiel Tentacular noch tentastischer gemacht. Ja, das ist ein Wort. Also nicht wirklich. Aber das geht schon ok so.

Die umfangreiche und kostenlose Island Builder-Erweiterung liefert für das charmantes VR-Tentakelspiel von Firepunchd mehr als zwei Stunden Nebenmissionen und die Möglichkeit, eigene Inseln aus Tentakeln zu erschaffen – und ja, es ermöglicht auch ZERSTÖRUNG!

Was man von dieser krakengroßen Erweiterung erwarten kann – die JETZT im Meta Quest Store und auf Steam VR erhältlich ist – verraten wir hier.

Die Top-Features im Überblick:

NEUE MÖGLICHKEITEN ZUM ERSCHAFFEN!

Mit dem mächtigen neuen Erschaffungshandschuh lassen sich Strukturen bauen, Objekte klonen, Gebäude anmalen und Straßen anlegen – und dann kann man das menschliche Wegpunkt-Werkzeug verwenden, um die eigenen Kreationen zu bevölkern.

NEUE QUESTS ZUM GENIESSEN!

In einer neuen Reihe von Nebenquests besucht man die Schwesterinsel von La Kalma, Salmoa, und hilft den beiden Inselstaaten, sich nach Jahren der bitteren Rivalität wieder zusammenzuschließen.

NEUE DINGE WARTEN!

Spieler und Spielerinnen nehmen an einem Kunstwettbewerb teil, zerstören Gebäude und spielen mit dem neuen Cheat-Terminal, um Tentacular auf verschiedene verrückte und wunderbare Arten zu beeinflussen.

„Luca und ich von Firepunchd Games waren von der überwältigend positiven Resonanz auf Tentacular so inspiriert, dass wir allen Spielern unsere Anerkennung aussprechen wollten“, sagt Entwickler Simon Cubasch. „Wir sind gespannt, was die Spieler mit den neuen mächtigen Werkzeugen, die wir eingeführt haben, erschaffen werden!“

Die Rückkehr in die Welt von Tentacular bietet noch mehr Tentakel-Chaos und Kreativität – in dieser brandneuen, kostenlosen Island Builder-Erweiterung. Und wer etwas Cooles erschaffen hat, kann es mit den Entwicklern und der Community auf dem offiziellen Firepunchd Discord-Server teilen.

Der Server befindet sich hier: http://discord.gg/firepunchd