PM: For Honor: Neuer Held Sohei und Fotomodus ab sofort verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. Juli 2024 – Ubisoft enthüllte im Zuge des Warrior’s Den-Streams die neuen Inhalte von Year 8 Season 2 Title Update 2 für For Honor. Unter anderem wurde der neue Held Sohei und seine Fähigkeiten vorgestellt und angekündigt, dass das Spiel ab sofort über einen Fotomodus verfügt. Zur Einführung findet ein Fotomodus-Wettbewerb statt, an dem sich die Spieler:innen bis zum 8. August beteiligen können. Mehr zum Wettbewerb gibt es auf dieser Webseite.

Mehr Infos zu den neuen Inhalten gibt es unter folgendem Blog-Post auf Ubisoft-News.

Den Warrior's Den-Stream kann hier angehschaut werden: https://www.youtube.com/watch?v=zRgdpwcoLXE

ForHonor istauf PlayStation®4, PlayStation®5, XboxSeries X|S und Xbox One sowie auf Windows PC (via Steam, dem Epic Game Store und Ubisoft Connect) spielbar. For Honor ist ebenfalls in einem Abonnement von Ubisoft+ Classic oder Ubisoft+ Premiumenthalten oder kann über den offiziellenUbisoft Storeerworben werden.

Über Ubisoft

​​​​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® und Tom Clancy's The Division®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte:www.ubisoftgroup.com