PM: World of Tanks Modern Armor wird laut: ab dem 30. Juli mit Motörhead und Rob Zombie (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie macht man einen zweiten Akt spektakulär? Indem man die Lautstärke noch mal hochdreht!

In diesem Sommer wird es laut bei World of Tanks Modern Armor, wenn Motörhead und Rob Zombie die Bühne für ein Metal Fest betreten, das das zentrale Event der neuen Heavy-Metal-Saison sein wird!

Genau wie all die besten Musikfestivals, ist Metal Fest zu einem jährlichen Event geworden. Jeder, der unsere Headliner 2023 verpasst hat (Sabaton, Megadeth und Iron Maiden) hat Glück: für kurze Zeit werden wir die Inhalte aus dem letzten Jahr mit all ihrer gitarrenzerstörenden Glorie zurückbringen!

Aber ihr wollt nicht einfach nur das letzte Jahr nochmal erleben. Ihr wollt das neue Zeug erfahren – lasst uns also darüber reden, was nötig war, um das Event dieses Jahr mit den legendären Motörhead und Rob Zombie aufzubauen!

Motörhead springt mit beiden Füßen voran in den Kampf mit neuen Inhalten; unter anderem:

· der “Thunder Chief Object 452K”-Tank

· die “Bomber”-Skin für den FV107 Scimitar

· 2D Commanders, die die Bandmitglieder Lemmy Kilmister, Phil Campbell und Mikkey Dee darstellen

· 3D Commanders, die Lemmy und das Maskottchen der Band, Warpig, nachbilden

Motörhead ist einer der echten Vorreiter von Heavy Metal. Ihr Lifestyle und die Legende bleibt superbeliebt und Gründer Lemmy (der 2015 gestorben ist) wird weiterhin von der Community verehrt.

Aber Lemmy war nicht nur derjenige, der Motörhead berühmt gemacht hat, sondern auch ein großer Spielefan und die Band war aktiv an der Entwicklung der Konzepte und Ideen für den neuen Inhalt von Tanks beteiligt. Sie sagten über den Lemmy-3D-Commander „Dank moderner Technologie haben wir Lemmy voll ins Spiel integriert, was sich passend anfühlte, weil das hier genau die Sorte Spiel ist, an der er richtig Spaß gehabt hätte.“

“Es ist ein Erbe, dass die Motörhead-Superfans in Tanks Design- und Entwicklungsteams absolut ernst genommen haben: „Wir haben eine Menge recherchiert, um sicher zu gehen, dass wir die authentischste Version von Lemmy erschaffen, die es je in irgendeinem Videospiel gab und ich glaube, das haben wir auch geschafft.“, sagt Andy Dorizas, Tanks Art Director. „Ich wollte sicher gehen, dass wir ihn als den großartigen Typen ehren, der er war.“

Die Hingabe zeigt sich nicht nur in den Commanders, sondern auch im Motörhead-Tank und der Skin („Die Rückseite der Tanks, die Verstärker – ihr werdet’s wissen, wenn ihr Bescheid wisst“, sagt Dorizas) und auch noch der Warpig-3D-Commander. Nach Dorizas: “Wir geben Warpig sogar die Bombe vom Bomber-Albumcover fürs Spiel, wenn ihr ihn in der UI wählt.“

Tatsächlich werden Fans hier zum ersten Mal Warpigs Stimme hören. Eine Verantwortung, die auf einen andren Motörhead-Fan entfiel: Brendan Blewett, Tanks Audio Director.

“Motörhead bietet euch klare Ziele und Vorgaben für Warpig, weil sie einen Charakter haben wollten, der eine Kreuzung zwischen einem wilden, freilaufenden, regellosen Biker und einer englischen Bulldogge ist.“ Blewett erklärt: “Ich musste darüber nachdenken, wie ich das erreichen könnte und entschied mich, dass eine Mischung aus verschiedenen Aufnahmen, die Kombination aus modulierten menschlichen Stimmen und der Aufnahme von Hundestimmen, die richtige Methode wäre.“

Also wer durfte bei dieser Kultrolle helfen? „Meine Schwägerin hat einen Puggle namens Ollie, der sehr bekannt dafür ist, die besten Schnauf-, Atem- und Grunzgeräusche zu machen – er bot sich also quasi an.“, erzählt Blewett. „Jede Zeile ist eine menschliche Stimme, die direkt von Hundestimmen moduliert wird.“

Manchmal geht man sehr weit, um Rock ‘n Roll passieren zu lassen.

Rob Zombie donnert aufs Schlachtfeld mit neuen Inhalten, darunter:

· Der “Dragula T-55AGM”-Tank

· Die “Superbeast”-Skin für die M53/55

· 2D- und 3D-Commanders moduliert nach dem großen Mann in Person

Zombie ist eine unnachahmliche kreative Kraft, die seit der Veröffentlichung von Hellbilly Deluxe 1998 den Status als König des Shock Rock für ihn gesichert hat. Der “Dragula T-55AGM” erkannte das mit einem Design an, das die Lead Single des Albums ehrt.

Aber Zombies Karriere geht viel weiter als das – und das sollte der 3D-Commander ganz besonders darstellen und all die Errungenschaften und Interessen reflektieren.

“Wir brachten zwei Designs für seinen 3D-Commander an den Start“, sagt Dorizas. „Rob wählte einen, der ihn authentischer darstellte und weniger an ein Album gebunden war – ein richtig krasser Tanker mit fiesem Stil und einer ernsten Bedrohung.“

Egal welcher Akt euer Favorit ist – das Metal Fest dieses Jahr wird ein Highlight. Motörhead und Rob Zombie waren unter den fünf am häufigsten gewünschten Acts der Fans und wir finden, es ist eine Ehre, euch das liefern zu können.

Also: schraubt es hoch! Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld fürs Metal Fest ab dem 30. Juli auf PS5 und PS4!