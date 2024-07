PM: Crunchyroll rekapituliert die Liste der spannenden Gäste, die an der AnimagiC 2024 teilnehmen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crunchyroll rekapituliert die Liste der spannenden Gäste, die an der AnimagiC 2024 teilnehmen.

Zusätzlich zu einer Reihe von Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte, haben Crunchyroll und AnimagiC eine aufregende Liste von Gästen bekannt gegeben. Diese werden während der Convention, die vom 2. bis 4. August in Mannheim stattfinden wird, beliebte Titel unterstützen und feiern.

Die Gäste werden an Podiumsdiskussionen und Fragerunden sowie an Signierstunden teilnehmen und für Presseinterviews zur Verfügung stehen.

Crunchyroll wird auch eine Reihe von erstaunlichen Musikgästen zu Gast haben.

Die vollständige Liste der teilnehmenden Gäste umfasst

ATTACK ON TITAN (MAPPA)

BLUE EXORCIST (Aniplex)

DETECTIVE CONAN (TMS)

METALLIC ROUGE (Bones)

SENGOKU YOUKO (ABC Animation)

SPY X FAMILY (Toho)

SOLO LEVELING (Aniplex)

SACRA MUSIC GUESTS

Über AnimagiC

AnimagiC ist Deutschlands führende Anime- und Manga-Convention, die die Schöpfer von Anime, Manga, japanischer Musik, Spielen und (Pop)Kultur mit ihren engagierten Fans verbindet. Erstmals im Jahr 1999 veranstaltet, zog die Convention 2017 an ihren aktuellen Standort im Congress Center Rosengarten in Mannheim um, wo sie nun ihr 3-tägiges Programm auf 4 Etagen mit 2 Konzerthallen und zahlreichen Panel- und Screening-Räumen am ersten Augustwochenende präsentiert. In enger Zusammenarbeit mit deutschen, japanischen und internationalen Branchenführern lädt die AnimagiC renommierte und aufstrebende Ehrengäste und Musikacts aus Japan ein, zusammen mit einem eigenen Filmfestival für animierte Filme und Serien, das Welt-, Europa- und nationale Premieren, Konzerte, Workshops, Signierstunden und Diskussionsforen präsentiert. Es gibt große Gaming-, Ausstellungs- und Einkaufsbereiche sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm, darunter der AnimagiC Stage Cosplay Contest. Die AnimagiC ist mit insgesamt 34.000 Besuchern jedes Jahr restlos ausverkauft.