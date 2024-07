Borderlands: Finaler Trailer zur Videospielverfilmung erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 22. August startet in Deutschland die Videospielverfilmung von Borderlands in den deutschen Kinos und damit etwas später als in den USA. Dort startet der Streifen bereits am 9. August. Neben dieser Ankündigung ist der finale Trailer erschienen, den ihr wie immer weiter unten in der deutschsprachigen Fassung anschauen könnt. Die englischsprachige Variante findet ihr in den Quellenangaben.

In Borderlands begibt sich ein bunt zusammengewürfeltes Team von Außenseitern auf die Suche nach einem Mädchen, das den Schlüssel zu unvorstellbarer Macht besitzen soll. Der Film basiert auf der gleichnamigen Shooter-Franchise von Gearbox Software, von dem seit 2009 schon zahlreiche Nachfolgespiele und Spin-offs veröffentlicht wurden, darunter das 2022 erschienene Actionspiel Tiny Tina's Wonderlands (im GG-Test) .

Unter der Regie von Eli Roth spielen in Borderlands Cate Blanchett (Der Herr der Ringe), Kevin Hart (Jumanji - Willkommen im Dschungel), Jack Black (The Super Mario Bros. Movie), Ariana Greenblatt (Ahsoka), Florian Munteanu (Creed 3) und Jamie Lee Curtis (Halloween) die Hauptrollen.