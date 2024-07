PM: Werft einen Blick auf die beliebtesten Entscheidungen in Rise of the Ronin (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

aus dessen Feder Rise of the Ronin stammt, ein Action-RPG mit einer offenen Welt, das im Japan des späten 19. Jahrhunderts angesiedelt ist.

Wir freuen uns sehr, dass seit der Veröffentlichung am 22. März 2024 so viele Spieler Spaß an dem Spiel haben. Wir haben spannende Spieldaten aus der ganzen Welt gesammelt. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Entscheidungen, die Spieler in Rise of the Ronin getroffen haben.

Das Ereignis nach dem Kampf gegen Gonzo ist das erste Mal, dass Spieler eine Wahl treffen müssen. Beide Entscheidungen haben ihre Vorteile, warum beleuchten wir nicht beide Optionen?

Ich dachte, dass die Entscheidungen im Mibudera-Tempel durch die Aktivitäten der Shinsengumi von der Pro-Shogunat-Fraktion dominiert werden würden, doch offenbar haben viele Spieler die Anti-Shogunat-Fraktion gewählt. Zu Beginn der Geschichte treffen Spieler viele Charaktere aus der Anti-Shogunat-Fraktion, darunter Ryoma Sakamoto, das hat wahrscheinlich so einige von dort zur Anti-Shogunat-Fraktion geführt.

Wenn ihr euch für die unterschiedlichen Ausgänge interessiert, könnt ihr vergangene Missionen durch das Testament der Seele im Langhaus erneut erleben.

Eines der bedeutendsten Themen in diesem Spiel sind Beziehungen. Eine Bindung zu einem Charakter aufzubauen, hat viele Vorteile, wie das Erlernen neuer Kampfstile und das Freischalten neuer Dialogoptionen mit Charakteren, durch die ihr sie noch besser kennenlernen könnt.

Zudem ist der Verborgene Schwur ein besonderer Beziehungsstatus, der nur mit bestimmten Charakteren erreicht werden kann. Manche Spieler haben vielleicht nur mit einem Charakter einen Verborgenen Schwur geleistet, während andere mit mehreren Charakteren einen Verborgenen Schwur geleistet haben.

Während der Konterfunke es ermöglicht, Gegner ins Wanken zu bringen, kann er euch bei falschem Timing auch selbst Nachteile bringen. Er ist ein zweischneidiges Schwert, das einen Vor- und Nachteil mit sich bringt. Bestimmt haben ihn viele von euch schon im Kampf gegen mächtige Gegner eingesetzt. Mich hat überrascht, dass über 1,9 Milliarden Konterfunken eingesetzt worden sind.

Wir wollten, dass so viele Spieler wie möglich Rise of the Ronin genießen können, deshalb haben wir eine Reihe von Schwierigkeitsgraden integriert. Wir freuen uns darüber, dass die vielen Schwierigkeitsgrade in der Fangemeinde Anklang finden. Der höchste Schwierigkeitsgrad, Mitternacht, wird nach dem Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet. Ihr könnt euch herausfordernden Kämpfen stellen, probiert es doch mal aus.

Manche unter euch, die die Katzensammlung-Trophäe abgeschlossen haben, sind vielleicht traurig, dass ihr beim Erkunden der Welt keine neuen Katzen mehr treffen könnt, aber es kann sein, dass ihr ihnen bei diversen Schreinen und bei Usugumo Dayu erneut begegnet. Im letzten Update haben wir euch ermöglicht, die gesammelten Katzen bei Usugumo Dayu so oft zu streicheln, wie ihr wollt, also sucht gerne weiter nach Katzen.

Die Flüchtigen sind nicht einfach nur Gegner, sondern fähige Charaktere, die in der Bakumatsu-Zeit (dem späten 19. Jahrhundert in Japan) lebten und unterschiedliche Hintergründe hatten, genau wie ein Ronin. Unser Entwicklungsteam hat jeden Flüchtigen sorgfältig gestaltet, von ihren Namen bis hin zu ihren Waffen und Kampfstilen, und ihre Platzierung im Spiel genau durchdacht. Wir hoffen, dass ihr bei Kämpfen gegen diese Flüchtigen auf die vielen Details achtet, die sie ausmachen.

Nachdem wir Spielerdaten erhoben haben, wurde uns bewusst, dass viele Menschen auf der ganzen Welt Rise of the Ronin spielen. Wir hoffen, dass alle, die schon einen ersten Spieldurchlauf abgeschlossen haben, weiterhin Spaß an dem Spiel haben, indem sie sich über das Testament der Seele alternative Wege ansehen oder sich mit höheren Schwierigkeitsgraden und Mitternacht herausfordern.

Eine kostenlose Demo von Rise of the Ronin ist jetzt zum Download im PlayStation Store verfügbar. Ihr könnt den Kampf gegen Gonzo erleben, der zu Beginn des Artikels erwähnt wurde, und eure Speicherdaten können in die Vollversion des Spiels übertragen werden. Alle, die Rise of the Ronin noch nicht gespielt haben, möchten wir dazu ermuntern, diese riesige und schöne Welt zu erkunden.

*Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Stand vom 20. Juni 2024

*Diese Daten beziehen sich auf Spieler, die online spielen.