PM: Gran Turismo 7: aktualisiertes Physiksimulationsmodell, Rückkehr einer klassischen GT-Strecke und 6 neue Autos in der Aktualisierung 1.49 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Die Aktualisierung 1.49* dieses Monats für Gran Turismo 7 ist ab Donnerstag, den 25. Juli, 8 Uhr MESZ verfügbar.

Das Physiksimulationsmodell für Fahrzeuge wurde erheblich verändert. Diese Aktualisierung betrifft hauptsächlich das Physikmodell für die Aufhängung sowie das physikalische Berechnungsmodell für die Reifen, was zu einer viel natürlicheren Gewichtsverlagerung bei Kurvenfahrten führt. Das Ansprechverhalten der Reifen wurde ebenfalls verbessert und bringt realistischere Reifenerwärmung und -abnutzung mit sich. Freut euch auf dynamischere Fahrzeugbewegungen und ein verfeinertes Fahrerlebnis.

Der französische Reifenhersteller „Michelin“ wurde hinzugefügt.

*Kann in Gebrauchte Autos gekauft werden.

Vom Rennwagen zum luxuriösen Grand Tourer– der 3,2-Liter-M3 der zweiten Generation.

Die zweite Generation des M3 wurde 1992 vorgestellt, zwei Jahre nach der Einführung seines Basismodells, der dritten Generation der 3er-Reihe E36. Der ursprüngliche E30 M3 war ein Renn-Homologationsmodell, bei dem die Standard-3er-Reihe stark modifiziert wurde. Im krassen Gegensatz dazu schlug der E36 M3 die Linie in Richtung eines Grand Tourers ein. Er bot ein ausgereifteres Aussehen mit unauffälligeren Spoilern. Die Leistung stand jedoch immer noch im Vordergrund des Designs. Der 3-Liter-Reihensechszylinder erzeugte 210,3 kW bei einem Drehmoment von 320 Nm. Mit diesem Motor konnte das Auto aus dem Stand in nur 6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und weiter auf 250 km/h, bevor der Drehzahlbegrenzer anschlug. Eine kleine Modelländerung im Jahr 1995 führte einen 3,2-Liter-Motor mit einer Leistung von 236 kW und 350 Nm Drehmoment ein. Das manuelle 5-Gang-Schaltgetriebe wurde durch ein 6-Gang-Getriebe ersetzt und mehrere Änderungen am Chassis vorgenommen, um das Handling insgesamt zu verbessern. Im Jahr 1997 wurde ein halbautomatisches 6-Gang-Getriebe eingeführt.

*Kann in Brand Central/Gebrauchte Autos gekauft werden.

Ein straßentauglicher Rennwagen, der die Leistung des F430 weiter verbessert.

Der F430 Scuderia wurde im September 2007 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt als Hochleistungsversion des F430 der V8-Serie von Ferrari vorgestellt. Er diente auch als Nachfolger des 360 Challenge Stradale, einer straßentauglichen Version des Markenrennwagens 360 Challenge, der in der Ära des 360 Modena erschien. Er wird vom gleichen 4,3-Liter-V8-DOHC-Motor wie der Standard-F430 angetrieben, aber weiter getunt, um mit zusätzlichen 14,6 kW/4,9 Nm insgesamt 374,3 kW/469,7 Nm zu erzeugen. Eine Straffung der Innenausstattung ermöglichte eine Gewichtsreduktion von rund 100 kg auf 1.350 kg. Diese Verbesserungen resultierten in einem Leistungsgewicht von nur 1,87 kg/kW. Das manuelle „F1 Superfast 2“-Getriebe mit 2 Schaltwippen ermöglicht einen Gangwechsel in nur 0,06 Sekunden. Auch das Fahrwerk selbst nimmt direkt Einfluss auf das Fahren und die Rundenzeiten. Hier wurden einige aus der Formel 1 abgeleiteten Technologien eingesetzt, wie das kombinierte Traktions- und Stabilitätskontrollsystem F1-Trac und das elektronisch gesteuerte E-Diff-System.

*Kann in Brand Central gekauft werden.

Die Rennausführung des Gran Berlinetta, die mit aerodynamischen Karosserieteilen ausgestattet ist.

Der Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept ist der emotionalste Ausdruck athletischer Eleganz im Portfolio von Genesis. Es handelt sich um eine Rennversion des Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept mit einem verbesserten Abtrieb, der durch die beeindruckenden Flügel, aktive aerodynamische Klappen, einen flachen Unterboden, Front- und Heckdiffusoren, Canard-Flügel und Gurney-Flaps erreicht wird. Während der Strömungswiderstandskoeffizient je nach Flügelkonfiguration steigt, ermöglicht der erhöhte Abtrieb bessere Rundenzeiten. Der X Gran Berlinetta Concept wird von einem vorn in der Mitte montierten „Lambda 11“-V6-Motor, elektronisch unterstützt von der Genesis E-SC-Technologie. Der Hybrid-Antrieb mit Rennspezifikationen erzeugt insgesamt 1.147,0 kW und 1.337 Nm Drehmoment Der V6 röhrt bei 10.000 U/min und erzeugt eine maximale Leistung von 648,6 kW und 1.071 Nm. Der Yasa-Front-Elektromotor erzeugt zusätzliche 499,3 kW und 266 Nm.

*Kann in Brand Central/Gebrauchte Autos gekauft werden.

Der Gallardo ist durch Spitzenleistung seinem Spitznamen „Baby-Lambo“ entwachsen.

Der kleine Lambo „Gallardo“ gab sein Debüt im Jahr 2003 und erfuhr im Laufe von fünf Jahren viele Verbesserungen, darunter auch mehrere Hochleistungsentwicklungen. Beim Genfer Auto-Salon 2008 debütierte dann ein Modell, das alle seine Vorgänger in den Schatten stellte. Oberflächlich betrachtet sah der neue Gallardo – oder „LP560-4“ – so aus, als hätte er lediglich stilistische Elemente des Limited-Edition-Lamborghini Reventón übernommen. Doch in Wahrheit hatte er einige umfangreiche Änderungen erfahren. Die auffälligste dieser Modifikationen war die Vergrößerung des Hubraums des V10-Motors von 4.961 cm3 auf 5.204 cm3. Durch zusätzliche Verbesserungen an den Einlass- und Auslassteilen sowie eine erhöhte Verdichtung erzeugte der Motor 411,8 kW und ein Drehmoment von 540,3 Nm, was einer Verbesserung von 29,3 kW und 30,4 Nm gegenüber dem ursprünglichen Gallardo-Modell entspricht. Der Antrieb basierte wie bei seinen Vorgängern auf einem permanenten Allradantrieb und einer Visco-Kupplung. Der Name „560“ wurde von seiner maximalen Motorleistung übernommen und die „4“ steht für den Allradantrieb. Das Auto erbte zudem ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe mit 2 Pedalen, wobei vor allem das E-Getriebe stark verbessert und die Schaltgeschwindigkeit im sportlichen „CORSA“-Modus um 40 % verkürzt wurde. Es wurden auch viele durchdachte Anstrengungen zur Verringerung des Gewichts durchgeführt, was in einer 20 kg leichteren Version gegenüber den Vorgängermodellen und einem Endgewicht von 1.410 kg resultierte.

*Kann in Brand Central gekauft werden.

Der ultimative Sechszylinder-Boxer-Saugmotor. Eine sorgfältig gefertigte Maschine von RUF.

RUF ist ein Unternehmen, das weiterhin einzigartige Sportwagen auf Porsche-Basis herstellt, welche mit der eigenen Philosophie und Handwerkskunst verschmelzen. Eine weitere Modellreihe beinhaltet den „RGT“, der auf diversen „911 GT3“-Modellen basiert. Das Herzstück des RGT ist ein Konzept, um die Leistung des GT3-Modells noch weiter zu verbessern und ihm gleichzeitig auf wundersame Weise den Komfort eines Straßenwagens zu verleihen. Beim Genfer Auto-Salon 2015 fügte RUF der Familie ein neues Modell hinzu: den RGT 4.2, der auf dem 911 GT3 vom Typ 991 basiert. Wie der Name andeutet, wird er von einem 4,2-Liter-Boxermotor Boxermotor mit 6 Zylindern angetrieben, was den Hubraum von den serienmäßigen 3,8 Litern des 911 GT3 vom Typ 991 um 400 cm3 vergrößert. Doch nicht nur der vergrößerte Hubraum ist bemerkenswert. Der „RGT 4.2“-Motor ist nicht einfach ein getunter Motor des 911 GT3, sondern verwendet den „Mezger-Motor“ mit GT1-Kurbelwelle als Basis. Dabei handelt es sich um einen Motor, der seit den luftgekühlten Tagen des Sechszylinder-Boxermotors viele Erfolge im Motorsport gefeiert hat. Das Auto erzeugt eine Leistung von 91,9 kW pro Liter, was einer Maximalleistung von 386 kW entspricht. Außen ist er mit aggressiven, genieteten Kotflügeln ausgestattet und innen mit dem integrierten Überrollkäfig, für den die RGT-Serie bekannt ist. Mit der Kombination aus Wettkampf-DNA und der Anmut eines Straßenwagens ist dies ein weiteres schönes Beispiel für einen RUF– das ultimative Auto für den Gentleman-Fahrer, der sowohl auf der Rennstrecke als auch im Alltag Spaß hat.

*Kann in Legendäre Autos gekauft werden.

Subarus dreifacher Rennsieger: der Impreza WRC aus der Rennsaison 1998.

Der Impreza von Subaru nahm seit 1993 an der Rallye-Weltmeisterschaft teil und gewann 1995 und 1996 nach dem Reglement der Gruppe A den Meisterschaftstitel der Hersteller. Im Jahr 1997 konnte er dann im Rahmen des „World Rally Car“-Reglements erneut den Meisterschaftstitel der Hersteller gewinnen, was für eine atemberaubende Serie in drei aufeinanderfolgenden Saisons sorgte. Der Impreza mit „World Rally Car“-Spezifikationen von 1997 namens WRC97 verwendete das zweitürige Coupé-Modell als Basis und der vorhandene Motor wurde auf eine Leistung von 220,6 kW und ein Drehmoment von 470,7 Nm getunt. Die Achsgeometrie wurde ebenfalls überarbeitet und die Karosserie dem Höchstwert des Reglements entsprechend auf 1.770 mm verbreitert, um ein maximal gutes Handling zu ermöglichen. Der WRC98, der im Jahr 1998 auf den Markt kam, wurde gegenüber dem Vorgängermodell weiter modifiziert und mit einem computergesteuerten aktiven Differential vorne, hinten und in der Mitte ausgestattet. In der Saison 1998 verpasste Subaru leider den Meisterschaftstitel und die Chance, seine Siegesserie fortzusetzen. Dennoch konnte das Fahrzeug seinen Wert als Rallye-WM-Auto unter Beweis stellen, denn Colin McRae fuhr mit ihm in Runde 4 (Portugal), Runde 6 (Tour de Corse) und Runde 8 (Akropolis) den Sieg ein.

Kehrt in dieser Neuauflage der klassischen GT-Strecke zurück zur Kleinen Scheidegg direkt unterhalb der Nordwand des Eiger, einem der berühmtesten Orte in den Schweizer Alpen. Dieses technische Layout verläuft auf 2.016 m über dem Meeresspiegel am Bahnhof der Jungfraubahn vorbei und bietet eine Reihe enger Haarnadelkurven, die sich nach links und rechts winden. Bei sehr wenig Platz zum Manövrieren und ständigen Höhenunterschieden erfordert eine saubere Runde höchste Konzentration und fahrerisches Können. Mit dem Boxenbereich im Tunnel am Ende der Strecke ist diese Strecke auch für große Rennen ausgelegt.

Das folgende Menü wurde hinzugefügt:

Extra-Menü Nr. 40: McLaren (ab Sammlerstufe 50 und höher)

Neue Felgenmarke „Pokal“ wurde hinzugefügt.

Die folgenden neuen Veranstaltungen wurden zu den „Weltstrecken“ hinzugefügt:

Europäischer Sunday Cup 500– Eigernordwand

Jimny-Cup– Eigernordwand

„World Rally“-Herausforderung Gr.B– Autodromo Nazionale Monza

Tourenwagen-Weltcup 600– Michelin Raceway Road Atlanta

Der Renn-KI-Agent der nächsten Generation, Gran Turismo Sophy, ist jetzt auf den folgenden Strecken verfügbar. Achtet im „Schnelles Rennen“-Menü bei den Strecken auf das Sophy-Symbol, um euer Können gegen Sophy auf die Probe zu stellen.

„Der Eiger“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

*Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.