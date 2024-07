PM: Neue PS5-Beta-Version ab morgen: personalisierte 3D-Audioprofile und neue Remote Play-Einstellungen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dank des Feedbacks unserer PlayStation-Community haben wir in den letzten Jahren viele neue Funktionen und Verbesserungen eingeführt, um euer Gaming-Erlebnis auf der PS5 zu verbessern. Wir freuen uns, morgen eine neue PS5-Beta einzuführen, inklusive personalisierter 3D-Audioprofile für Kopfhörer und Ohrhörer sowie der Möglichkeit, Remote Play für einzelne Benutzer zu aktivieren. Darüber hinaus können PS5 Beta-Teilnehmer, die das neueste, kleinere PS5-Modell verwenden, das adaptive Laden für ihre Controller austesten.*

Während der Beta-Zugang auf eingeladene Teilnehmer in ausgewählten Ländern** beschränkt ist, planen wir, das Update in den nächsten Monaten global zu veröffentlichen. Wenn ihr für eine Teilnahme an der Beta-Version ausgewählt wurdet, erhaltet ihr morgen eine E-Mail-Einladung, sobald die Version zum Herunterladen verfügbar ist. Es kann sein, dass einige während der Beta-Phase verfügbaren Funktionen in der endgültigen Version nicht oder nur mit erheblichen Änderungen vorhanden sein werden.

Das sind die Höhepunkte aus dieser Beta:

In dieser Generation ist 3D-Audio eines der wesentlichen Elemente, mit denen die Entwickler den immersiven Aspekt der Spiele verbessert haben. Jeder Mensch hört Geräusche je nach Größe, Dichte und Form seines Kopfs, seiner Ohren, seiner Gehörgänge und sogar seiner Frisur unterschiedlich.

Wir freuen uns, euch eine Funktion vorstellen zu können, mit der eure PS5-Konsole ein personalisiertes 3D-Audioprofil speziell für euch erstellen kann. Mit 3D-Audio-kompatiblen Kopfhörern oder Ohrhörern, wie z. B. dem PULSE Elite Wireless-Headset oder den PULSE Explore Wireless-Ohrhörern, könnt ihr eine Reihe von Soundqualitättests durchführen und zahlreiche Faktoren analysieren lassen, um ein Audioprofil zu erstellen, dass der Charakteristik eures Gehörs am besten entspricht. Mit eurem personalisierten 3D-Audioprofil könnt ihr beispielsweise die Positionen von Charakteren und Objekten in einer Spielwelt deutlicher als zuvor erkennen, wodurch das Spiel noch fesselnder wird.

Um ein personalisiertes 3D-Audioprofil für eure Kopfhörer oder Ohrhörer zu erstellen, geht auf eurer PS5-Konsole zu [Einstellungen] > [Sound] > [3D-Audio (Kopfhörer)] und befolgt die Schritte zum Erstellen eures benutzerdefinierten Profils. Euer Audioprofil wird pro Benutzer auf eurer PS5 gespeichert, zudem könnt ihr weiterhin wie bisher aus 3D-Audiovoreinstellungen auswählen.

Diese Funktion baut auf den 3D-Audioverbesserungen auf, die wir seit der Einführung der PS5 vorgestellt haben, einschließlich 3D-Audiounterstützung für integrierte TV-Lautsprecher und Unterstützung für kompatible Dolby Atmos-fähige Audiogeräte. Diese Funktionen bieten euch zusätzliche Optionen, um tiefer in die vielfältigen Klangwelten von PS5-Spielen einzutauchen, die von Tempest 3D AudioTech unterstützt werden.

Ihr könnt nun die Remote Play-Einstellungen für jeden Benutzer anpassen und auswählen, wer über Remote Play eine Verbindung zu eurer PS5-Konsole herstellen darf. Wenn also Freunde oder Familienmitglieder zu Besuch kommen und sich mit ihrem Konto für PlayStation Network bei eurer PS5-Konsole anmelden, könnt ihr ganz einfach auswählen, wer nach dem Besuch weiterhin über Remote Play auf eure PS5-Konsole zugreifen darf.

Um diese Einstellungen anzupassen, geht zu [Einstellungen] > [System] > [Remote Play] > [Remote Play aktivieren] und wählt den Benutzer aus, für den ihr den Zugriff auf Remote Play aktivieren möchtet.

Adaptives Laden für den DualSense Wireless-Controller, den DualSense Edge Wireless-Controller, die PlayStation VR2 Sense-Controller und den Access-Controller ist jetzt für PS5 Beta-Teilnehmer mit dem neuesten PS5-Modell verfügbar, wenn sich die Konsole im Ruhemodus befindet. Wenn das adaptive Laden eingeschaltet ist, passt die PS5-Konsole die Dauer der Stromversorgung des Controllers in Abhängigkeit vom verbleibenden Akkustand der Geräte an, um Energie zu sparen.

Um das adaptive Laden zu verwenden, geht zu [Einstellungen] > [System] > [Energie sparen] > [Im Ruhemodus verfügbare Funktionen] und wählt dann [Stromversorgung der USB-Ports] > [Adaptiv] aus. Wenn eure PS5 in den Ruhemodus wechselt und kein Controller angeschlossen ist, wird die Stromversorgung zum USB-Port nach einer bestimmten Zeit unterbrochen.

Wir freuen auf die Reaktionen unserer Beta-Teilnehmer und darauf, in den kommenden Monaten neue Funktionen für unsere globale Community einzuführen. Ihr dürft auf weitere Details gespannt sein, und wie immer bedanken wir uns für eure wertvolle Unterstützung und euer Feedback.

* Adaptives Laden funktioniert mit dem DualSense Wireless-Controller, dem DualSense Edge Wireless-Controller, den PS VR2 Sense-Controllern und dem Access-Controller, wenn diese an den USB-Port (Type-C) der PS5 Konsole angeschlossen sind. Der PlayStation Portal Remote-Player unterstützt das adaptive Laden nicht.

** Die PS5-Beta-Version wird für ausgewählte Teilnehmer in den USA, Kanada, Japan, im Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich verfügbar sein (die gleichen Länder wie bei unseren letzten Systemsoftware-Betas).

*** Die personalisierten 3D-Audioprofile werden nicht während des PS5-Spiele-Streamings in der Cloud unterstützt. 3D-Audio wird nicht während Remote Play unterstützt.