Humble Games wird "umstrukturiert" // Ganze Belegschaft entlassen [U.]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 25. Juli 2024

Laut Ryan Brown, unter anderem Angestellter beim auf Gaming-Themen spezialisierten Verlag Lost in Cult und BAFTA-Juror, sei in der Tat die komplette Belegschaft des Publishing-Arms von Humble Bundle entlassen worden. Das sei Brown in Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Publishing-Arms von Humble Bundle bestätigt worden.

Darüber hinaus bestehe die vom Unternehmen angekündigte "Restrukturierung" laut Brown darin, dass eine externe Beratungsagentur engagiert wurde. Die soll nun den bestehenden Katalog verwalten und sich um die anstehenden Indie-Titel zu kümmern, die Humble Games bereits unter Vertrag genommen hat.

Auch die Entwickler der bei Humble Games erscheinenden Titel scheinen nicht vor der einschneidenden Entwicklung gewarnt worden zu sein. Bounding Box Software, das Team hinter Prodeus (im Test) veröffentlicht am 30. September 2024 mit The Elder Veil einen großen DLC für besagten Boomer-Shooter. Auf dem X-Kanal zum Spiel wünscht das Team den Gekündigten alles Gute. Aus dem Posting geht dabei auch hervor, dass Bounding Box selbst nicht weiß, ob der Kahlschlag bei Humble Games Auswirkungen auf Podeus: The Elder Veil haben wird.

Ursprüngliche News vom 24. Juli 2024

Humble Bundle ist bekannt geworden für Games-Bundle-Aktionen, betreibt zudem einen eigenen Store und agiert auch unter dem Namen Humble Games als Indie-Publisher. In letzterem Geschäftszweig gibt es nun einen drastischen Einschnitt.

In den sozialen Medien meldeten sich mehrere ehemalige Angestellte von Humble Games, die nun einen neuen Job suchten. Es sei laut mehrerer dieser Ex-Mitarbeiter sogar die ganze Belegeschaft aus 36 Personen gekündigt worden. Nachdem darauf erste Berichte vermeldeten, Humble Games werde geschlossen, meldete sich das Unternehmen mit einem längeren Statement. Die eröffnenden Worte: "In diesen schwierigen ökonomischen Zeiten für Indie-Spiele-Publishing hat Humble Games die schwierige aber notwendige Entscheidung getroffen, das Geschäft umzustrukturieren". Eine Schließung von Humble Bundle sei demnach aber nicht geplant.

Seit einer Übernahme im Jahr 2017 gehört Humble Bundle zum IGN-Zweig von Ziff Davis. Zu den Titeln, die Humble Games (teils auch als physische Edition) vertrieb, gehören etwa das Pokémon-artige MMO Temtem, das 2D-Souslike Moonscars, das entspannte Auspack-Spiel Unpacking, das Musical-RPG Stray Gods und das herausragende Survival-Horror-Spiel Signalis vom Hamburger Team rose-engine.