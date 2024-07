Gaming ist jetzt olympisch: IOC beschließt olympische Esports-Spiele

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto: IOC/Greg Martin

Das IOC hat heute auf seiner 142. Sitzung in Paris beschlossen, ab 2025 Olympische Spiele im E-sport auszutragen. Diese Spiele sind dann als eigenes Event geplant und Esports läuft nicht etwa als eine Disziplin während der eigentlichen Olympischen Spiele.

Der erste Austragungsort wird im nächsten Jahr Saudi-Arabien sein. Laut Spiegel-Informationen soll das IOC mit Saudi-Arabien bereits einen Vertrag über über die kommenden 12 Jahre geschlossen haben, in denen die Veranstaltung dort regelmäßig stattfindet. Strukturell soll die ganze Abwicklung der Esports-Spiele unabhängig von den klassischen Olympischen Spielen sein. In der Pressemitteilung wird auch die Stärkung von Frauen innerhalb der IOC-Strukturen betont. Auch angesichts der nicht unbedenklichen Menschenrechtslage wurde in der Mitteilung des IOC sicherlich die Wahrung der olympischen Werte angesprochen: