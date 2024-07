Strategic Command WW2 - War in the Pacific: Strategiespiel erschienen

PC

Vor wenigen Tagen ist das Strategiespiel Strategic Command WW2 - War in the Pacific von Entwickler Fury Software und Publisher Slitherine erschienen. Ein kurzes Einführungsvideo könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Das Spiel bietet eine Karte mit 36.000 Hexfeldern und deckt Regionen von Indien bis Nordamerika in einer Größenordnung von circa 80 km ab. Die Hauptkampagne startet mit dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, der den schnellen Eroberungsfeldzug von Japan in Asien und im Pazifik einläutete. Ihr kommandiert die Einheiten einer von sieben Großmächten, sowohl zu Lande als auch in Seeschlachten. Visualisiert werden diese mit 3D-Grafiken oder NATO-Countern. Die fünf Mini-Kampagnen beinhalten die historischen Schlachten Khalkhin Gol, Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima und die sowjetische Invasion in der Mandschurei. Zu den neuen Gameplay-Elementen gehören Flugfelder, Regeln zur Versorgung per See und ikonische Events wie der Doolittle Raid.