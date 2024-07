The Operator: Verschwörungsrätselspiel erschienen

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern ist mit The Operator der Debüt-Titel von Bureau 81 via Steam und GOG zum Preis von 13,79 Euro erschienen. Den aktuellen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. The Operator ist ein von Akte X und Her Story inspiriertes Verschwörungsspiel. Ihr werdet für eine Regierungsorganisation namens FDI rekrutiert. Als Operator müsst ihr mit Hilfe modernster Software Hinweise zusammensetzen, die euch schließlich auf die Jagd nach dem meistgesuchten Cyber-Kriminellen, bekannt als HAL, führt.

In dem narrativen Adventure müsst ihr dazu jedes Verbrechen untersuchen, indem ihr nach Hinweisen sucht und die wichtigsten Informationen zusammensetzt. Ob mit dem Video- und Fotoanalysator, der Bürger- und Fahrzeugdatenbank, dem ChemScan, dem Notizblock oder der voll funktionsfähigen Computerkonsole – ihr müsst alle euch zur Verfügung stehenden Werkzeuge einsetzen, um Morde, Cyberangriffe und Fälle von vermissten Personen zu lösen. Um die Wahrheit herauszufinden, sollt ihr ein komplexes Geflecht aus Informationen und Beweisen entwirren, um eine Geschichte voller Wendungen zusammenzufügen. Die Operatoren müssen der Spur folgen, egal wie beunruhigend sie auch sein mag, um die mysteriösen Geschichten zu entschlüsseln und Flüchtige wie den meistgesuchten Cyberkriminellen der FDI, HAL, vor Gericht zu bringen.