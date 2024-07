Call of Duty - Modern Warfare 3: Ab morgen im Game Pass

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Call of Duty - Modern Warfare 3 ab 54,85 € bei Amazon.de kaufen.

Xbox hat heute bekanntgegeben, dass Call of Dury - Modern Warfare 3 (im Test) ab morgen, pünktlich zum Start von Season 5, im Xbox Game Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Xbox Game Pass für Konsolen erhältlich ist.

Call of Duty - Modern Warfare 3 bietet euch eine Singleplayer-Kampagne, einen Multiplayer und das erste Open-World-Zombie-Erlebnis der Serie. Ab dem 25. Oktober wird sich dann mit Call of Duty - Black Ops 6 der nächste Serieneintrag in den Game Pass dazugesellen.