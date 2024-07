PM: Sommerangebote im PlayStation Store: Lasst euch diese Blockbuster nicht entgehen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Taucht ein in fantastische Welten und sichert euch mit den Sommerangeboten imPlayStation Store Top-Titel für PS5 und PS4 zu satten Rabatten. Bis zum 01. August 2024 habt ihr die Wahl aus Hunderten Spielen, darunter viele aktuelle Blockbuster wie Elden Ring, Tekken 8, Final Fantasy VII im Doppelpack oder Call of Duty: Modern Warfare III. Wir stellen euch acht Must-Haves aus dem riesigen Angebot vor, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Wer sich die Wartezeit auf Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober 2024 etwas verkürzen möchte, kann bei den Sommerangeboten im PlayStation Store den (noch) aktuellen Teil der Shooter-Reihe zum Schnäppchenpreis abstauben. Erlebt die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 oder nehmt es in den zahlreichen Multiplayer-Spielmodi mit Spielern aus aller Welt auf.

Langjährige Fans von Call of Duty werden bei den Karten im Mehrspieler übrigens auf viele bekannte Locations treffen. Für den Shooter wurden nämlich alle 16 Karten aus dem 2009 erschienenen Modern Warfare 2 modernisiert. Seit dem Launch des Titels im letzten Jahr ist die Liste aber natürlich noch um brandneue Maps gewachsen. Und auch in der Kampagne erwartet euch ein Highlight: Erstmals bieten offene Kampfmissionen spielerische Freiheiten für alle!

Call of Duty®: Modern Warfare® III – Cross-Gen-Bundle

39,99 Euro79,99 Euro

Von den Machern von Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice und Bloodborne, folgte 2022 mit Elden Ring das nächste Soulslike-Abenteuer von From Software, bei dem ihr diesmal im Zwischenland unterwegs seid – einer weitläufigen Spielwelt voller Dungeons, Geheimnissen und Herausforderungen. Stellt euch einer Vielzahl von Feinden und mächtigen Bossen, die spielerisch alles von euch abverlangen und eure Geduld vermutlich mehrmals auf die Probe stellen werden.

Welche Fähigkeiten euer Charakter in den Kampf bringen wird, entscheidet ihr allein! Wollt ihr lieber als starker Krieger mit eurer Nahkampfwaffe für ordentlich Schaden sorgen oder ist der Spielstil eines Magiers aus der Distanz eher euer Ding? Ihr habt die Wahl! Auch Waffen und Ausrüstungen, die ihr im Zwischenland findet, werden die Kampfstrategie beeinflussen. Spart jetzt beim Kauf von Elden Ring für PlayStation 5 oder PlayStation 4 insgesamt 30% im PlayStation Store.

ELDEN RING

41,99 Euro59,99 Euro

Habt ihr schon immer mal von einer ganz persönlichen Einladung nach Hogwarts geträumt? Die Geschichte von Hogwarts Legacy wird euch exakt diesen Traum erfüllen. Als Neuling an der Schule für Hexerei und Zauberei erlernt ihr mehr als 20 unterschiedliche Zaubersprüche, die nicht nur im Kampf gegen Feinde, sondern auch in der Spielwelt zum Lösen von Rätseln benötigt werden.

Das Schloss Hogwarts wurde übrigens extrem detailliert nachgebaut und steckt voller kleiner Easter Eggs, die Fans der Harry-Potter-Reihe schnell erkennen dürften. Natürlich dürfen hier auch die vier Häuser – Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw – nicht fehlen. Wer bei den Sommerangeboten zuschlägt, erhält gerade 60% Rabatt auf Hogwarts Legacy. Auch die zuletzt veröffentlichte PS4-Version des Action-Rollenspiels ist momentan um 60% reduziert. Wer den Titel erstmal testen möchte, kann zudem als Mitglied von PlayStation Plus Premium in die Vollversion reinspielen.

Hogwarts Legacy Version: PS5

29,99 Euro74,99 Euro

Eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten mit 67% Rabatt? Da gibt es eigentlich keinen Grund, noch lange zu zögern. Also schlüpft in Red Dead Redemption 2 in die Cowboystiefel von Arthur Morgen, der sich mit den schießwütigen Outlaws der Van-der-Linde-Gang auf der Flucht vor Kopfgeldjägern und Bundesagenten befindet. In dem vielfach preisgekrönten Action-Adventure-Meisterwerk von Rockstar Games erlebt ihr ein episches Abenteuer im Amerika des Jahres 1899, das euch garantiert sehr lange an den Bildschirm fesseln wird.

Im Laufe der spannenden Story bekommt ihr es nicht nur mit anderen Gesetzlosen und mehr oder weniger gesetzestreuen Sheriffs zu tun, sondern auch mit dem rachsüchtigen Ölmagnaten Leviticus Cornwall, der euch nach einem Überfall auf einen seiner Züge hartnäckige Pinkerton-Detektive auf den Hals hetzt. Auf eurer Flucht quer durchs Land bleibt euch aber Zeit, die weite Welt frei zu erkunden und immer wieder neue faszinierende Geschichten und Geheimnisse zu entdecken.

Red Dead Redemption 2

19,79 Euro59,99 Euro

Erst in diesem Jahr wurde mit Tekken 8 der neueste Teil der berühmten Kampfspiel-Reihe veröffentlicht. Und nun könnt ihr den Titel zum Schnäppchenpreis abstauben. Mehr als 32 Kämpfer stehen für den Ring bereit. Dazu zählen Jin, Lili, Asuka, Nina, Hwoarang oder Paul, die Veteranen aus den vorherigen Teilen kennen werden. Doch auch Debütanten wie Reina, Victor Chevalier und Azucena Ortiz sind am Start.

Neben dem Multiplayer-Modus, bei dem ihr euch unter anderem in Ranglisten-Fights an die Spitze kämpfen könnt, bietet das Spiel eine Kampagne sowie Charakter-Episoden, die euch die Geschichte von Tekken näherbringen werden. Während der Sommerangebote spart ihr gerade 43% beim Kauf der Standard Edition von Tekken 8. Zusätzlich ist übrigens auch die Ultimate Edition reduziert, die euch mitunter Zugriff auf den Charakterpass für Jahr 1 mit vier weiteren Kämpfern gewährt.

TEKKEN 8

45,59 Euro79,99 Euro

Hüter, begebt euch in das Herz des Reisenden und stellt euch der ultimativen Herausforderung im Kampf gegen den Zeugen. In Destiny 2: Die finale Form seid ihr hautnah dabei, wenn die epische Saga von Licht und Dunkelheit endet und ein neues Kapitel beginnt. Ihr erhaltet unter anderem die neue mächtige Subklasse Prisma und erlebt eine der besten und abwechslungsreichsten Story-Kampagnen in der zehnjährigen Geschichte des erfolgreichen Multiplayer-Online-Shooters.

Egal, ob ihr schon seit Beginn an dabei seid, vielleicht eine längere Pause gemacht habt oder zum ersten Mal in das faszinierende Destiny-Universum eintaucht: Euch erwarten fantastische Abenteuer, viele spannende PvE- oder PvP-Spielmodi und mit den neuen Episoden regelmäßig einzigartige Aktivitäten, Missionen, Waffen, Ausrüstungen und Artefakte.Noch bis zum 01. August bekommt ihr Destiny 2: Die finale Form mit 25% Rabatt. Gönnt euch das Spiel am besten inklusive Jahrespass, das derzeit ebenfalls noch im Angebot ist.

Destiny2: Die finale Form

37,49 Euro49,99 Euro

Basierend auf den erfolgreichen Avatar-Filmen von Regisseur James Cameron erlebt ihr in Avatar: Frontiers of Pandora eine völlig neue Geschichte, die aber auch weiterhin in der Welt von Pandora angesiedelt ist. Als Teil der Na’vi erkundet ihr in diesem Action-Adventure das unbekannte westliche Grenzgebiet der Region. Nutzt eure Fähigkeiten und Ausrüstungen zu eurem Vorteil, um all die Missionen und Herausforderungen der offenen Spielwelt bezwingen zu können.

Für den Kampf stehen euch mit dem Bogen oder Speerwerfer nicht nur traditionelle Waffen der Na’vi zur Verfügung – auch die Waffen der Menschen zählen zu eurem Arsenal. Wer das Abenteuer zu zweit erleben möchte, kann die komplette Kampagne zudem im Koop-Modus zocken! Im PlayStation Store könnt ihr Avatar: Frontiers of Pandora aktuell mit 50% Rabatt abstauben. Gleiches gilt für die Ultimate Edition des Titels, mit der ihr den Season Pass und weitere Extras freischaltet.

Avatar: Frontiers of Pandora™

39,99 Euro79,99 Euro

Im Jahr 2020 hat Entwickler Square Enix mit Final Fantasy VII Remake den ersten Teil einer Neuauflagen-Trilogie des bis heute legendärsten RPGs aller Zeiten in den Handel gebracht. Begleitet ikonische Charaktere wie Cloud, Tifa, Aerith und Sephiroth bei ihrer Geschichte in Midgar und erlebt den Klassiker in neuem Glanz. Mit dem Doppelpack im PlayStation Store könnt ihr für haufenweise Stunden in die Welt von Final Fantasy VII eintauchen. Zusätzlich zu Remake Intergrade (inklusive der Episode INTERmission mit Yuffie) ist nämlich auch das 2024 erschienene Final Fantasy VII Rebirth im Paket enthalten.

Im zweiten Teil der Neuauflage werdet ihr erstmals Midgar verlassen und eine offene Welt erkunden können. Dabei werdet ihr selbstverständlich auch auf viele weitere Charaktere des Rollenspiels treffen, die Fans noch aus alten Zeiten kennen werden. Sichert euch ab sofort den Doppelpack mit 25% Rabatt. Darüber hinaus ist außerdem eine Digital Deluxe Edition des Pakets im PlayStation Store erhältlich, mit der ihr euch über einige digitale Extras freuen dürft.

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Doppelpack

82,49 Euro109,99 Euro