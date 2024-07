PM: Tower of Fantasy erster Geburtstag bringt Sommer-Events und einen neuen Begleiter (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hi zusammen! Ich bin Sky, Lead Designer bei Perfect World Games‘ Hotta Studio. Es ist schwer zu glauben, dass Tower of Fantasy vor etwa einem Jahr für PlayStation erschienen ist. Wir sind sehr dankbar für all die Unterstützung und Liebe für unser Spiel.

Um diesen wichtigen Meilenstein zu feiern, freuen wir uns sehr, das bald erscheinende Version-4.2-Update anzukündigen, das voller aufregender neuer Inhalte ist. Und natürlich haben wir besondere Jubiläumsbelohnungen! Wenn ihr an In-Game-Events teilnehmt, könnt ihr bis zu 299 Lose, 1000 Dark Crystals, kostenlose Fahrzeuge, Shirlis Haute Couture und mehr verdienen. Wir können nicht erwarten, dass ihr an den Feierlichkeiten teilnehmt!

Der Sommer ist da und wir haben euch exklusive Sommer-Events zu bieten, die bald starten werden.

Cheers! Summer Dance Off!: Nehmt an der Yacht-Party teil, bei der DJ Miss Anka die Energie mit ihrer elektrifizierenden Musik pulsieren lässt. Bleibt lang genug und ihr werdet zufällige Gastgeschenke bekommen!

Fruit Attack: Die brütende Hitze hat die Früchte wahnsinnig gemacht und sie sind ins Meer gesprungen, wo sie die Strandbesucher verängstigen! Macht euch auf den Weg zum Strand, jagt die irren Früchte und rettet den Tag, während ihr erfrischende Obststücke sammelt.

A Song of Water: Nehmt an einem aufregenden Überlebenskampf teil, bei dem ihr Wasserballons ausweicht und eure strategischen Fähigkeiten beweist.

Aesperia Volleyball Match: Macht euch bereit für intensive Volleyball-Kämpfe, die die heiße Sonne und brandenen Wellen übertrumpfen werden.

Wir haben auch jede Menge Event-Rewards vorbereitet. Authorizers können das Rocktooth Shark Vehicle, Accessoires, Namensschilder und mehr verdienen, indem sie an den Events teilnehmen.

Im bisherigen Plot begegnen Authorizers der Phantom Thief Group Wednesday. In Version 4.2 taucht ihr tiefer in Nolas Geschichte ein.

Nolas Spitzname ist Fang und sie hat schnell eine Reihe von Untergrund-Gangs in Aesperia auseinandergenommen und damit die Mächte um sie herum in höchste Alarmstufe versetzt. Ihr hartes Urteil war essentiell für den Erfolg der „Wednesday“-Phantom-Thief-Group, was sie zum unangefochtenen Boss gemacht hat. Aber jetzt gibt es immer noch eine Leere in ihrem Leben – außer ihrem Namen hat Nola keine früheren Erinnerungen. Mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren, war ihr Hauptziel.

Nola nutzt eine einzigartige Waffe namens Rumble, die die Altered-Damage-Eigenschaft hat und ein Motorrad mit einem großen Schwert kombiniert. Wenn sie nicht kämpft, kann Rumble seinen Elementtyp ändern, sodass Nola aus fünf verschiedenen Attributen wählen kann, was Vielfalt in Team-Zusammensetzungen bedeutet. Zusätzlich kann sie in einer Open World auch die Ausweich-Fähigkeit Sonic Skyrider einsetzen, mit der sie (nicht-Boss-)Monster nach einer gewissen Zeit einfach töten kann – was die Erkundung der Welt wesentlich beschleunigen kann.

Nolas Haute Couture Swimsuit, Windswept Coast, wird am 20. August erscheinen. Ihr langes Haar wird von der Seeluft angehoben und der transparente Stoff auf ihrem Körper flattert im Wind – als würde sie mit den Wellen tanzen.

Ankas Badeanzug, Whimsy Fruit Punch Night, und der Authorizer-Badeanzug, Summer Special, werden auch ab dem 6. August verfügbar sein – so kommt ein Extra an Sommer-Coolness an die Astra Coast.

Nach diesem Versions-Update können Authorizer einen bestimmten Raum mit der Dorm-Option betreten. Er ist über das Simulacrum-Interface erreichbar und damit tief in ihrem täglichen Leben verwurzelt. Indem ihr aktiv am Dorm-Spiel teilnehmt und die Splendid-Residence-Activities begleitet, können Authorizer Belohnungen nutzen, um das Freischalten von Dorm-Features zu beschleunigen. So gelangt ihr an intime und unvergessliche Momente im Simulacrum.

Bald kommt die Karte zum Aesperia Central District. Dieser Bereich vereint administrative, kommerzielle und wohnungsbezogene Funktionen. Aesperias wichtigster Handelsplatz, die Sylvia Business Street, die lebendige Azure Coast mit all ihren Wasseraktivitäten und Touristen und die berühmte Firma Schuder Electronics (bekannt in ganz Aida), finden sich alle hier und warten auf euren Besuch. Noch wichtiger: hier findet ihr den turmförmigen energieleitenden Tower of Fantasy, der eine strahlende Zukunft nach Aesperia gebracht hat. Lasst uns das Herz dieser Sci-Fi-Metropole gemeinsam erkunden!

Nach dem Update am 6. August wird die Haupt-Geschichte Behind the Neon Lights offiziell starten! Interaktive Geräte werden über die ganze Karte verteilt verfügbar sein und der neue Weltboss, Ground Controller, ist bereit, die Authorizer herauszufordern.

Wir haben auch eine Reihe von kostenlosen Belohnungen vorbereitet! Indem ihr an in-Game-Events teilnehmt, könnt ihr bis könnt ihr bis zu 299 Lose, 1000 Dark Crystals, und sogar Nemesis Haute Couture Shirli und Waffen-Aussehen White Dwarf, Jetpack Skin Neon Mech Wings, Head Accessory Tatas Ultimate Support Blue Dolphin Sunglasses und mehr verdienen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Tower of Fantasy wird euch in Version 4.2 noch viel mehr aufregende Inhalte bringen. Wir freuen uns darauf, euch in der neuen Version zu treffen und eine ganz neue Welt der Abenteuer zusammen zu erkunden.