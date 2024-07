Von Robotron bis Poly-Play: Buchvorstellung im Computerspielemuseum

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich konnte GG-User RoT ein Interview mit René Meyer über sein neues Buch "Von Robotron bis Poly-Play: Computer- und Videospiele in der DDR" führen. Anlässlich der Veröffentlichung des Werks am 22. Juli wurde es am selben Tag im Computerspielemuseum in Berlin vorgestellt.

Insgesamt zwei Jahre hat René Meyer an dem Buch gearbeitet, in dem auch Stimmen wie Stefan Paubel zu Wort kommen, der ebenfalls der Buchpräsentation beiwohnte. Dieser hatte im Jahr 1986 in Ost-Berlin einer den ersten ostdeutschen Computerklubs gegründet. Dort konnten hauptsächlich westliche Systeme ausprobiert werden, die aber an ostdeutsche Fernseher angeschlossen wurden. Bei den Treffen ging es vor allem darum das Wissen über die damals neue Technologie zu erweitern. Es war aber auch eine Tauschbörse für die neuesten Computerspiele. Da es in der DDR kein Urheberrecht für Software gab, musste niemand Angst haben sich strafbar zu machen. Erst nach der Wende machten einige Bekanntschaft mit gerissenen Abmahnanwälten. Stefan Paubel präsentierte Hardware wie den Commodore Amiga auch der Nationalen Volksarmee (NVA), die nicht glauben konnte, dass so ein kleiner Computer ihren riesigen Simulationsrechnern technisch überlegen war.

Im Computerspielemuseum in Berlin ist ein Poly-Play ausgestellt, der einzige Spieleautomat der DDR. Dieser unterschied sich in soweit von westlichen Spieleautomaten, dass man aus acht verschiedenen Spielen wählen konnte. Diese waren teilweise im Westen populären Spielen wie Pac-Man nachempfunden. Bei der Entwicklung der Spiele achtete die Staatssicherheit der DDR (Stasi) darauf, dass die Spiele unpolitisch waren und weder die DDR glorifizierten, noch den Westen verteufelten. In den Computerklubs selber durfte fast alles gespielt werden, nur sogenannte kriegsverherrlichende Spiele waren nicht erwünscht. Mit Raid over Moscow gab es sogar ein Spiel, das weder in der BRD noch in der DDR gern gesehen war.

"Von Robotron bis Poly-Play: Computer und Videospiele in der DDR" ist im Verlag "Das Neue Berlin" erschienen und 288 Seiten stark. Auf fast jeder Seite ergänzen Schwarz-Weiß- oder Farbfotos die Ausführungen. Kritisieren ließe sich das Taschenbuch-Format, der Preis von 20 Euro ist aber angesichts der Druck- und Papierqualität angemessen.